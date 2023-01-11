王世堅：要求我跟林智堅道歉？Over my dead body！
「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，近日針對新竹棒球場議題，槓上黨內新竹市前市長林智堅。不過王世堅在引用預付工程款時數字錯誤，也引發黨內力挺林智堅的人士一陣批評，甚至要求王世堅向林智堅道歉。對此王世堅今（11）日下午受訪時再度引用自己說過的金句「Over my dead body！」並表示自己絕對不會跟林智堅道歉，並直言「這麼扯的事情，講的人你自己好好檢討吧！」
記者丁上程／台北報導
針對錯誤引用新竹棒球場預付工程款數目，遭到黨內撻伐，甚至要求他向林智堅道歉一事，王世堅直言，這些人不要仗著你們有權有勢就可以糟蹋別人，「王世堅被開除，民進黨就得救了嗎？我們社會的問題就解決了嗎？很奇怪嘛。」
王世堅說，黨有黨的機制，如果真的要開除自己，他不會做出任何抗辯，但不是開除他就能解決所有問題。「至於那些要求我跟林智堅道歉的人？Never！Over my dead body！」王世堅說，這麼扯的事情，講的人你自己好好檢討吧！
王世堅強調，即使自己錯誤引用數據，他都願意跟民眾說對不起，當然民眾不包括網軍，但是「我最不該道歉應該向林智堅」，林智堅應該向整個社會道歉，怎麼王世堅向林智堅道歉？莫名其妙，「我根本不認得他，我也沒見過他，此堅非彼堅啦，卡差不多欸啦！」