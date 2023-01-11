家長注意！高市發錢了 陳其邁：2項補助提前發放不排富
農曆春節將至，為了讓家長安心育兒過好年，高雄市長陳其邁今（11）日宣布，未滿5歲幼兒每月月底前發放5000元至7000元育兒津貼，將由社會局及教育局提前到1月17月、18日發放完畢。另外，去年10月起高市加碼的準公共托育補助2000元和準公共保母加碼每月1200元，今年1月起不排富。
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高雄市社會局表示，育有未滿5歲幼兒，每月月底前會發放新台幣5000元至7000元育兒津貼。托育補助部分，未滿2歲兒童的公共及準公共托育補助今年1月起不排富，取消家庭所得稅稅率20％以下才可申請的限制，只要是設籍高雄未滿3歲兒童送托準公共托嬰中心，中央及市府加碼共補助1萬500元，未就學的幼兒也可以向戶籍所在的區公所申請；送托準公共保母，中央及市府加碼共補助每月9700元。
高雄市政府指出，高市的公共及準公共幼兒園供應量合計已達9成，幼兒就讀公共及準公共幼兒園，每月家長繳費不超過1000至3000元，其中多胎次、中低及低收入家庭子女還可以再減免費用。
在孕婦方面，今年起高雄市低收入戶及中低收入戶的產婦，可併領生育津貼及坐月子到宅服務補助，產檢交通補助則擴大補助對象，自去年10月起，只要設籍高雄市孕婦，不分年齡族群身分，皆補助14次產檢28趟次計程車車資5040元。（編輯：林莞茜）