朱立倫：立委補選提對的人、全黨團結才會勝選

國民黨今（11）日召開中常會，黨主席朱立倫特別提及剛結束的台北市第三選區立委補選，是一場很辛苦的選戰，過去每次補選國民黨的戰績都不好，這一次因為提對的人、團結一致，才會勝選，接下來的南投立委補選，也必須戰戰兢兢、團結才能勝選。 我是廣告 請繼續往下閱讀 國民黨傍晚舉辦歲末感恩餐會活動，朱立倫邀請台北市長蔣萬安與歷任前主席、中常委、中央黨部黨工、地方黨部主委與國民黨智庫一起尾牙同歡，為配合餐敘，平時下午2點召開的中常會，延後至下午4點召開。朱立倫在中常會致詞時說，台北市立委補選很辛苦的選戰，恭喜王鴻薇脫穎而出，根據過去經驗，補選需要把選民催出來投票，每次補選國民黨戰績不力，這次因為提對的人、大家團結一致，才可能勝選。朱立倫提到，選前一天預估，若投票率不到4成非常不利，最後還好投票率有過4成，順利勝選，感謝每一位幫忙的黨內同志催票、加油，才有這樣勝選的結果，朱立倫今天早上陪同前縣長林明溱登記南投立委補選，他強調，戰戰兢兢才有機會贏得勝選，絕對不能贏在家裡，輸在票匭。傳蘇貞昌今請辭閣揆？王鴻薇坦言「小可惜」：沒辦法質詢陳明通指林智堅論文門是冤案 王鴻薇斥誇張：學術界敗類王鴻薇勝選助攻2024？侯友宜：大家一起努力蘇建榮指還稅於民假議題 王鴻薇批笑死：任內還多少錢？