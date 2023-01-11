藍正龍暴瘦「差點抵押房」　金流斷9個月：銀行卡被鎖

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問他有沒有差一點抵押房子？他笑說有，「我覺得自己拿錢出來拍OK，但是這是不對的商業行為，要有其他投資人的意見比較健康。」後來打電話給編劇徐譽庭求救，她牽線藍正龍給柴智屏，資金很快就到位，霹靂國際多媒體的總經理黃亮勛還加碼資金，柴智屏笑說：「我完全是被藍正龍的美色所迷惑，他再怎麼瘦都是帥的。」
而《成功補習班》的巫建和、林奕嵐爆出大街撫臀的曖昧情，藍正龍說：「年輕人交朋友都很正常，我每天都在抓頭（指找錢），怎麼會管這個？他們快樂、不要妨礙到別人就好，都還年輕，不要想太多。」
藍正龍也笑認對年輕人的風花雪月有點羨慕，對比起來導演生活太痛苦，「拍戲真的很難，工作規定只能12小時，4小時休息1次，拍完1顆Master已經要放飯了，當演員能睡10小時，當導演就睡6小時，這個案子我想3年，疫情拖了2年，拿到輔導金後只想快完成，拍完我放鬆了80%，後續要面對投資方來看片的壓力，但是就執行度來說，我完成得滿開心的。」
米神國際同時公布了15項即將製作與發表作品，發布會中5大亮點包括攜手CJENM Hong Kong打造華語版《我們的藍調時光》，該劇堪稱是2022年在韓影視圈重量級卡司集結最催淚的人氣影集，華語版卡司和故事宣布開拍，令人期待。
米神國際創意長徐譽庭與許智彥再度攜手合作推出後青春期勵志寫實影集《抓隻蝴蝶到夢裡》、米神國際電影總監張榮吉執導的追夢熱血電影《不老騎士》也都在計畫中。
柴智屏將擔綱監製推出時代傳奇影集《瘋狂舞衣》，改編自真人真事，講述80年代五光十色歌舞餐廳裡年輕人的青春與夢想；金鐘影帝藍正龍身兼導演與編劇的青春成長性喜劇《成功補習班》，是1部以異性戀角度的同志觀察日記，講述3個搞怪的高中男生面對愛情與自我認同的故事。
另外，電影作品還有由億萬票房導演姜瑞智執導黑道題材電影《黑的理容院》、米神國際和群星瑞智聯合製作以運動為題材的青春愛情電影《青春就是要殺球啊不然咧？》、改編自小說《等你回來，雖然你從未離開》真人真事的電影《等你回來》。
影集作品部分，包括韓國最成功純愛喜劇IP改編全新華語版影集《我的野蠻女友》、結合劇場與網紅打造華語情境喜劇新型態影集《廢柴公寓》、2024女孩兒最潮脱單喜劇《誰才是主人》、樂團青春影集《魔幻時刻》、由《比悲傷更悲傷的故事》黃金組合導演林孝謙和編劇呂安弦打造首部影集作品《當宇宙同在一起》、揭祕網路暗黑遊戲的大尺度情慾懸疑影集《討厭的碧雪》、腦洞大開的奇幻性喜劇《夜行男神》。