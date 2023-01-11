宋逸民槓小甜甜！洪榮宏忍不住開腔 「多點包容多點愛」
「黃金演唱會」將在4月22日、23日兩天登場，今（11）日舉辦記者會，陳美鳳、洪榮宏、龍千玉、王中平、賴慧如與洪都拉斯都現身會場。近期「藝起發光」協會與小甜甜（張可昀）遭老公家暴一事鬧得沸沸揚揚，同樣身為基督教的洪榮宏談到對此事的想法。
記者吳雨婕/台北報導
洪榮宏信奉基督教，所屬宋達民的教會，被問到是否有關心過宋逸民，他回應：「我在達民的教會，我跟兩個兄弟都很熟，他們兩個人的個性完全不同，以我對逸民的認識，他很保守、謹慎，這件事情我跟達民都覺得不要再談，多點包容多點愛。」
小甜甜與白家綺互槓，陳美鳳日前聲援白家綺，沒想到卻遭網友圍剿，被戰火波及，談到此事，陳美鳳無奈表示：「我就尊重，尊重每個人發言。」媒體試著追問事件看法，她撒嬌地說：「你如果繼續問我，我就會更難過。」似乎不想再多對此事發表任何意見。
※【NOWnews 今日新聞
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