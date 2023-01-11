快訊／宋逸民揭真相　批小甜甜撒謊、欺騙：我們名譽全毁

宋逸民槓小甜甜！洪榮宏忍不住開腔　「多點包容多點愛」

▲洪榮宏（中）希望外界能對宋逸民、小甜甜的事件多點包容。（圖／萬星傳播提供）
▲洪榮宏（中）希望外界能對宋逸民、小甜甜的事件多點包容。（圖／萬星傳播提供）

記者吳雨婕/台北報導

「黃金演唱會」將在4月22日、23日兩天登場，今（11）日舉辦記者會，陳美鳳、洪榮宏、龍千玉、王中平、賴慧如與洪都拉斯都現身會場。近期「藝起發光」協會與小甜甜（張可昀）遭老公家暴一事鬧得沸沸揚揚，同樣身為基督教的洪榮宏談到對此事的想法。

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洪榮宏信奉基督教，所屬宋達民的教會，被問到是否有關心過宋逸民，他回應：「我在達民的教會，我跟兩個兄弟都很熟，他們兩個人的個性完全不同，以我對逸民的認識，他很保守、謹慎，這件事情我跟達民都覺得不要再談，多點包容多點愛。」

▲洪榮宏（右）對宋逸民、小甜甜互槓一事發表看法
▲洪榮宏（右）對宋逸民、小甜甜互槓一事發表看法
小甜甜與白家綺互槓，陳美鳳日前聲援白家綺，沒想到卻遭網友圍剿，被戰火波及，談到此事，陳美鳳無奈表示：「我就尊重，尊重每個人發言。」媒體試著追問事件看法，她撒嬌地說：「你如果繼續問我，我就會更難過。」似乎不想再多對此事發表任何意見。

▲洪榮宏小巨蛋演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.10）
▲洪榮宏所屬宋達民教會。（圖／NOWnews資料照）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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