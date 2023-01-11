麗喆今辦聖誕慈善捐贈 師生發揮施比受更有福精神

我是廣告 請繼續往下閱讀
校方表示，自104年開始募得6萬餘元開始，由於活動獲得家長及師生認同，募款逐年增加，直至109年已突破百萬元，110年另舉辦園遊會總計募得152餘萬，去年111年募得136餘萬，今天舉行捐贈儀式，分別捐給台中市社會急難救助專戶，台中市西屯區慈善會，以及提供國安、永安、龍井、龍峰國小及福科國中等學校學生清寒獎助學金等。
校長蕭百凱表示，台中康乃薾麗喆校區自3年前開始，除了捐贈公益團體外，也由附近鄰里開始，主動照顧學校區域附近急需幫助的民眾及弱勢家庭。今天的捐贈活動中，包括林厝、永安、福雅、福林、福瑞、福安、福聯、潮洋、上安、上石、上德、福和、南社、海風等各里的清寒家庭，以及身心障礙里民也都受惠，金額超過60萬元。
捐贈儀式結合音樂會進行，由麗喆學生組成的樂團，藉由古箏演奏、小提琴、長笛、合唱精彩演出，讓與會人員享受一場歡樂的音樂饗宴。末了，學生還親手贈送來賓賀年卡與紅包，祝福新年快樂，讓大家甚感驚喜。一名阿嬤接著學生的手，感動的直說「你好棒，也祝你新年會更好！」
校長蕭百凱表示，麗喆中小學暨幼兒園，每年都藉由愛心慈善募款活動，教育孩子施比受更有福精神，幫助弱勢是學校不變的宗旨，關懷社會也是成為國際公民的一項要件，為社會盡一份心力，讓社會更和諧。