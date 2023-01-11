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麗喆今辦聖誕慈善捐贈 師生發揮施比受更有福精神

▲台中康乃薾麗喆中小學今天舉辦聖誕慈善捐贈音樂會，台中市西屯區慈善會獲贈20萬元。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.11)
▲台中康乃薾麗喆中小學今天舉辦聖誕慈善捐贈音樂會，台中市西屯區慈善會獲贈20萬元。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.11)

記者金武鳯/台中報導

台中康乃薾麗喆中小學暨附設幼兒園，為鼓勵師生發揮「施比受更有福」精神，每年聖誕節發起聖誕慈善捐款，去年底共募得136萬多元，今天舉行慈善捐贈音樂會，分別捐助台中市社會急難救助專戶等單位。捐贈儀式結合音樂會，由學生樂團演奏優美樂曲，並贈送與會人員親手製作的賀年卡及紅包，互道「新年快樂」，提前感受年節喜氣，幸福滿滿。

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康乃薾中小學自竹北校區創校以來，一直教育學生關懷社會，幫助弱勢，發揮施比受更有福精神。為此，每年聖誕節會發起「聖誕慈善捐款」，由師生及家長一起勸募，所得全額捐贈區域家扶中心及急難救助單位。104 學年台中康乃薾麗喆校區成立後，傳承竹北康乃薾校區精神，持續舉行聖誕節慈善捐款活動。

▲台中麗喆中小學今辦聖誕慈善捐贈暨音樂會，溫馨歡樂，與會人員互道新年快樂。（圖／學校提供）
▲台中麗喆中小學今辦聖誕慈善捐贈暨音樂會，溫馨歡樂，與會人員互道新年快樂。（圖／學校提供）
校方表示，自104年開始募得6萬餘元開始，由於活動獲得家長及師生認同，募款逐年增加，直至109年已突破百萬元，110年另舉辦園遊會總計募得152餘萬，去年111年募得136餘萬，今天舉行捐贈儀式，分別捐給台中市社會急難救助專戶，台中市西屯區慈善會，以及提供國安、永安、龍井、龍峰國小及福科國中等學校學生清寒獎助學金等。

校長蕭百凱表示，台中康乃薾麗喆校區自3年前開始，除了捐贈公益團體外，也由附近鄰里開始，主動照顧學校區域附近急需幫助的民眾及弱勢家庭。今天的捐贈活動中，包括林厝、永安、福雅、福林、福瑞、福安、福聯、潮洋、上安、上石、上德、福和、南社、海風等各里的清寒家庭，以及身心障礙里民也都受惠，金額超過60萬元。

▲麗喆今辦聖誕慈善捐贈音樂會，學生贈送賀年卡及紅包給與會人員，並互道新年快樂。（圖／學校提供）
▲麗喆今辦聖誕慈善捐贈音樂會，學生贈送賀年卡及紅包給與會人員，並互道新年快樂。（圖／學校提供）
捐贈儀式結合音樂會進行，由麗喆學生組成的樂團，藉由古箏演奏、小提琴、長笛、合唱精彩演出，讓與會人員享受一場歡樂的音樂饗宴。末了，學生還親手贈送來賓賀年卡與紅包，祝福新年快樂，讓大家甚感驚喜。一名阿嬤接著學生的手，感動的直說「你好棒，也祝你新年會更好！」

校長蕭百凱表示，麗喆中小學暨幼兒園，每年都藉由愛心慈善募款活動，教育孩子施比受更有福精神，幫助弱勢是學校不變的宗旨，關懷社會也是成為國際公民的一項要件，為社會盡一份心力，讓社會更和諧。



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