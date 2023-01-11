證交所樂觀看台股鼓勵長期投資　估2023日均成交值2200億

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他提到，觀察今年1月台股指數目前成長約4.5%，外資在去年年底也由賣轉買，上市公司2022年營收逆風成長，目前台股本益比約10倍，去年年底國際通膨趨緩已反應在股市上，目前為止對於股市、資本市場以及台灣產業所展現出來的韌性，皆樂觀看待，雖然挑戰仍然存在，經濟仍面臨困境，「但交易所已經準備好了。」
新的一年，以證券交易所的角度來看，仍鼓勵投資人做長期性的投資，以定期定額來操作，對於短期波動不好多做評論，但在去年國際情勢衝擊下，台股仍然逆風成長，因此針對2023台股走勢看法抱持著審慎但樂觀的態度。
台股去年仍然交出很好的成績單，總成交值為59.6兆元，換算日均值為2422億元，接近2022年初所預估的2400億元，創下歷年次佳成績，雖然與2021年總成交值95.5兆相距甚遠，但仍高出往年許多。至於今年日均值目標，證交所則預估為2200億元。
林修銘觀察今年1月的成交量，某種程度來說「我不認為我們有太多悲觀的理由」，國內央行、主計總處、中研院、台經院等機構對於台灣的經濟成長有2至3%不等的預測，加上國內通膨相對國際較不嚴峻，從上述來看，台灣確實有逆風成長的本錢，但對於外在環境的改變，扔需進行滾動式的思考。
此外，今年證交所的IPO目標有22家、創新板10家送件，總計共有32家企業申請IPO，目前已掌握超過10家要提出申請，林修銘對於達成目標相當有信心。