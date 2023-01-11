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證交所樂觀看台股鼓勵長期投資　估2023日均成交值2200億

▲台灣證券交易所董事長林修銘今（11）日發表對於2023年台股走勢看法。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲台灣證券交易所董事長林修銘今（11）日發表對於2023年台股走勢看法。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

台灣證券交易所董事長林修銘今（11）日針對2023年台股走勢發表看法指出，觀察今年1月台股指數目前成長約4.5%，外資在去年年底也由賣轉買，上市公司2022年營收逆風成長，加上去年年底國際通膨趨緩已反應在股市上，目前為止對於股市、資本市場以及台灣產業所展現出來的韌性，皆樂觀看待，鼓勵投資人做長期性投資，以定期定額來操作。在去年國際情勢衝擊下，雖然挑戰仍然存在，但台股在2022年仍然逆風成長，因此針對2023台股走勢抱持著審慎但樂觀的態度，預估今年日均值為2200億元。此外，今年IPO目標有22家、創新板10家送件，總計共32家企業申請，目前已掌握超過10家已提出申請，林修銘對於達成目標相當有信心。

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台北股市今日開高震盪走低，終場指數下跌51.52點，收在14751.44點，成交量1596.03億元；三大法人買超61.94億元。台灣證券交易稍早公布2022市場概況，林修銘更針對今年台股走勢發表看法。

他提到，觀察今年1月台股指數目前成長約4.5%，外資在去年年底也由賣轉買，上市公司2022年營收逆風成長，目前台股本益比約10倍，去年年底國際通膨趨緩已反應在股市上，目前為止對於股市、資本市場以及台灣產業所展現出來的韌性，皆樂觀看待，雖然挑戰仍然存在，經濟仍面臨困境，「但交易所已經準備好了。」

新的一年，以證券交易所的角度來看，仍鼓勵投資人做長期性的投資，以定期定額來操作，對於短期波動不好多做評論，但在去年國際情勢衝擊下，台股仍然逆風成長，因此針對2023台股走勢看法抱持著審慎但樂觀的態度。

台股去年仍然交出很好的成績單，總成交值為59.6兆元，換算日均值為2422億元，接近2022年初所預估的2400億元，創下歷年次佳成績，雖然與2021年總成交值95.5兆相距甚遠，但仍高出往年許多。至於今年日均值目標，證交所則預估為2200億元。

林修銘觀察今年1月的成交量，某種程度來說「我不認為我們有太多悲觀的理由」，國內央行、主計總處、中研院、台經院等機構對於台灣的經濟成長有2至3%不等的預測，加上國內通膨相對國際較不嚴峻，從上述來看，台灣確實有逆風成長的本錢，但對於外在環境的改變，扔需進行滾動式的思考。

此外，今年證交所的IPO目標有22家、創新板10家送件，總計共有32家企業申請IPO，目前已掌握超過10家要提出申請，林修銘對於達成目標相當有信心。

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