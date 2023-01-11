女星怕浮誇外表嚇到人！隱藏真實 甜喊「是隻小貓咪」
2019年曾於金音獎榮獲「海外創作音樂獎」的香港唱作歌手Serrini，為自己取了個可愛的中文名字「樹莉莉」，在獲獎後創作能量更加充沛，除了繳出一張粵語專輯外，更在過去兩年於香港開了近十場大型演出，去年年底Serrini發行首張國語專輯《真美》，更宣布將於2023年2月4日於台北舉辦「Serrini 樹莉莉《真美 TRUE LOVE》音樂會 台北場」。
記者吳雨婕/綜合報導
過去曾數次訪台的Serrini對於能再次回到台灣感到興奮，她懷念台灣的夜市、火鍋店、甚至是便利商店以及全聯，也十分喜歡台灣的寧靜感以及空間感。Serrini說到：「我要求不太高，我只要吃到炸雞腿、香腸、蚵仔煎我就會感到幸福滿滿了」、「我希望能住台北兩個月以上，把所有東西都吃一遍就好了」。
Serrini過往的創作以粵語為主，對於為何會選用國語創作，她則表示是想給自己一點挑戰。她解釋，可能因為自己不夠熟識粵語的關係，所以反倒在寫詞時比較能保有一點溫柔感，若是用粵語寫容易讀起來比較世故，也能用很多方式隱藏真實情感。此外，Serrini擔心過去她看似浮誇與嚴格的外表可能會嚇到台灣聽眾，因此也特別向台灣歌迷喊話，她獅子座的外表下其實只是一隻小貓咪，希望能邀請樂迷一起來聽聽、感受她的音樂。