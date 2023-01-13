兔年開運／各家銀行發財水、發財金領取攻略

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從民俗角度來看，銀行每天有大量金錢流動，具有聚財、生財、財源滾動的象徵，因此民眾也很愛銀行提供的開運小物，像是台新銀行2023年就大方分享財氣，準備8萬8888瓶吸飽金庫財氣的「開運水」及5萬8888份經北部的金山財神廟及南部的北港朝天宮誦經加持的「發財金」，1月起於全台101家分行提供，數量有限。
至於民眾拿到「開運水」後如何招財？台新銀行客群經營處副總經理江依霖建議，可放在家中財位，擺放至元宵節後，可與家人一同飲用，為全家財運加分，也可由外往內在家中各處灑一下，象徵將財氣帶進家門；拿到「發財金」後可放在皮夾、皮包或保險箱中開運，招來財氣。
元大銀兩款開運小物 財神爺水晶擺飾限量12000個
元大銀行今年推出2款新春開運小物，除限量12萬份的「鴻兔大展發財水」，還有1萬2千份的「財神爺水晶擺飾」，自1月9日起至元大銀行在全台各分行限量發送，元大銀行也建議「發財水」可飲用或裝入噴霧瓶中，噴灑家裡各個角落，象徵財富滿屋，財神爺水晶擺飾則可放於收銀機旁，寓意生意興隆。
永豐銀LINE實名綁定好友 抽發財水1699名額
永豐銀行也有提供金兔年發財水，只要在永豐銀行LINE官方帳號的實名綁定好友，抽中發財水後，憑LINE電子兌換券可在1月16日前至永豐銀行全台各分行領取限量發財水1瓶，共有1688名額，瓶面還以國立故宮博物院典藏畫作「宋劉永年花陰玉兔卷」及「宋人山花墨兔軸」等為設計元素，展現花團錦簇且白兔悠遊於花叢間的閒適情境，象徵2023花開富貴平安，瓶身通透可見金色結繩，象徵祥和福氣慶豐收，迎接鴻兔大展新氣象。
不只送限量發財水及發財金 兆豐銀還有開運米果可拿
兆豐銀行也準備5萬2800瓶「兔送吉祥」發財水、6萬8888份「兔送吉祥、慶豐年」發財金，還有8萬8888包的「錢兔似錦開運米果」，其中發財金將兔子肩上提掛的燈籠與銀行LOGO結合，祈願每位收得發財金的客戶添燈發財、平安順利，也象徵照耀台灣經濟、點亮新希望，而開運米果則採用尊貴的紫金色小包裝，嚴選商務艙等級的堅果，希望客戶開春就能健康一整年，把豐盛的財運福氣帶回家，新的一年都能財運亨通，錢兔似錦，但數量有限，贈完為止。
「雙財庫」加持 第一銀行送限量發財錢母及開運福米
第一銀行今年也有準備限量「小粉獅開運福米」及「鴻兔大展發財錢母」，民眾只要到分行洽辦業務，就可帶回家，其中開運福米特製限量5萬份，選定吉日吉時先放入金庫加持，帶回家可放在家中財位或辦公桌，就可帶來金銀滿庫，迎來好財運，另可將「小粉獅開運福米」放進家中的米缸摻一摻，每天取出一點開運福米與自家米飯一起烹煮食用，就能新春大吉行鴻運、佳歲平安萬事亨。至於限量2.5萬份的「鴻兔大展發財錢母」，也已在吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，建議可放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，讓您兔年正財、偏財攏贏。
國泰世華銀兩大系列新春贈禮 招財金吸滿金庫財氣
國泰世華銀行也有限量「錦兔、福兔」兩大系列新春贈禮，以傳統生肖圖騰為創意來源，結合充滿現代美學的繽紛色塊，推出紅包袋、筆記本、春聯、招財金、月曆、發財米及發財水等系列贈禮，民眾只要到分行辦理相關業務即有機會獲得限量新春開運小物，其中錦兔招財金由扶助庇護員工謀生自立，與社會接軌的「伊果文創印刷庇護工場」進行後製加工，再將製作完成的招財金，放入銀行金庫吸收滿滿財氣，為民眾帶來開運招財好兆頭；錦兔發財米採行友善環境耕作法的花東優質米，讓民眾新年添好運外，也注入滿滿的愛心。
合庫銀限量發財水及米磚 先放金庫添財氣
合庫銀行今年發送限量發財水與米磚等開運小物，其中招財米磚設計成金磚造型，限量約5萬份、發財水限量約13萬瓶，米磚及發財水全都事先放進銀行的金庫，盼能將金庫裡的「財氣」與客戶同享，即日起在全台各分行，提供給業務往來密切的客戶索取。
安泰銀行送平安福袋 要讓客戶接福氣賺大錢
安泰銀行今年準備了福袋造型「安泰碳吉平安福袋」（賺錢的台語發音），讓客戶帶來迎接福氣賺錢好氣象的感受，自1月9日起限量提供1萬個，送給來行辦理業務的客戶，希望客戶在新的一年健康平安，財運亨通大「碳吉」。
土地銀行限量發財水 進金庫匯聚財氣
土地銀行同樣在國內各營業單位推出2023年發財水贈送活動，今年更選擇純淨海洋鹼性離子水置放各營業單位金庫，讓發財水在金庫匯聚財氣，再將發財水致贈給客戶。根據民俗習慣，發財水可置於家中或辦公室財位，開店營業者可放在結帳處、保險箱等，過完元宵後，還可將發財水灑在屋內，象徵富貴滿屋，但同樣數量有限，贈完為止。
年後開工 中信銀贈限量發財水、發財金
中信銀行今年特別邀知名藝術家劉洋哲老師，以｢境善靜美｣為主題設計限量年曆，且準備共計8萬8888份發財金、發財水，在2023年1月30日新春開工日致贈來行的財富管理客戶，祝福客戶｢境善靜美，喜氣洋洋」，發財金與發財水數量有限，請洽中信銀行各分行索取。
星展銀行發財水紅色添喜氣
星展銀行的發財水外型以吉祥物「星星」、「展展」為設計主軸，以大紅色為背景顏色增添喜氣，這些外型討喜的發財水全都經由分行的金庫加持，以限量發送的方式優先提供申辦業務給財富管理客戶索取。
台北富邦銀行年前送發財金 年後贈發財水
台北富邦銀行在全台分行也準備3萬份經竹山紫南宮香火過爐的開運發財金，自1月10日起提供到銀行洽辦業務的財富管理客戶，送完為止。另在1月30提供6萬6666瓶經過銀行金庫加持的新春開運發財水，共推出「金兔迎財」、「福兔迎財」兩種不同款式，只要在開工日來分行辦理業務的人，即可獲得，送完為止。
華南銀行兔年發財金御守 除夕前4天每日限量百份
華南銀行今年特別在農曆除夕前4天，準備限量兔年「發財金御守」，並選在良辰吉時，擺放在銀行的金庫裡吸收滿滿的財氣，自1月16日至1月19日可在華南銀行各分行櫃檯即可領取，每天限量 100 份，數量有限，送完為止。
新光銀行年後開工首日送限量發財水
新光金控子公司新光銀行為了讓客戶新年添運發財，除了在農曆年前提供臨櫃辦理業務的客戶索取春聯及紅包袋外，更在農曆年假前，將限量的「福兔迎祥發財水」放置在分行金庫裡，於春節期間飽吸財氣，客戶在農曆過年後第一個開工營業日1月30日親臨新光銀行全國各分行臨櫃辦理業務，即可免費索取兔年「福兔迎祥」發財水1瓶，數量有限送完為止。