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兔年開運／不用到宮廟排隊　點燈、添香油錢用ATM也行

▲每到新年，許多民眾會到宮廟點燈祈求照亮來年運途，銀行也與全台多間知名廟宇合作，在ATM推出光明燈、太歲燈、文昌燈、財神燈和寵物光明燈等共計百款燈種，讓民眾不必到宮廟排隊等候。（圖／國泰世華銀行提供）
▲每到新年，許多民眾會到宮廟點燈祈求照亮來年運途，銀行也與全台多間知名廟宇合作，在ATM推出光明燈、太歲燈、文昌燈、財神燈和寵物光明燈等共計百款燈種，讓民眾不必到宮廟排隊等候。（圖／國泰世華銀行提供）

記者顏真真／台北報導

農曆新年將至，依據民間習俗，國人在新的一年會透過安太歲、點光明燈等方式，為自己和家人祈求來年順利平安，但過年走春參拜人潮多，還得事先領好現金添香油錢，也怕人多有遺失風險。其實，現在點亮祈福不用這麼麻煩，有銀行與全台各多間知名宮廟合作，在ATM推出光明燈、太歲燈、文昌燈、財神燈和寵物光明燈等共計百款燈種，讓民眾不必到宮廟排隊等候，另也有銀行宮廟同步建置官網線上刷卡系統及信用卡定期定額扣款功能，讓遠在外地的遊子也能輕鬆點燈或捐款。

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國泰世華就攜手全台多間知名廟宇，包含北港朝天宮、艋舺青山宮等，在全台國泰世華ATM推出光明燈、太歲燈、文昌燈、財神燈和寵物光明燈等共計百款燈種，讓民眾不必到宮廟排隊等候，而且民眾只要到全台國泰世華銀行ATM即可進行「癸卯兔年點燈服務」，僅需點選廟宇及燈種，並可選用各家金融卡轉帳或現鈔找零的方式付款，即可完成點燈儀式。

永豐銀行則至2月底全台逾300台ATM與松山奉天宮、松山松山慈惠堂、松山慈祐宮及木柵指南宮等宮廟合作點燈安太歲服務，民眾祈福也更便利，只要在ATM螢幕上點選「其他服務－點燈／安太歲」，接著輸入手機號碼，再選擇宮廟及點燈項目，如松山慈祐宮可選財利燈、姻緣燈、平安燈、功名燈、求子燈、全家福壽會、水懺法會及虎爺燈等。

若是松山慈惠堂則可選文昌燈、光明燈、金輪如意燈（大財神燈）、魁星狀元燈（大狀元燈）、天醫燈、五路財神燈等，核對數量成功扣款後，ATM會印出回函表，填妥相關資料後寄回宮廟，就能完成點燈流程。

凱基銀行則攜手台灣首廟天壇、嘉義城隍廟、台南興濟宮等全台知名廟宇，提供添香油錢、點燈零接觸服務，信眾至寺廟走春參拜時不必攜帶現金，只要帶張悠遊卡或信用卡，民眾透過悠遊卡及信用卡，或以Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay即可輕鬆添香油錢、點燈或捐款。

在各大廟宇開放線上點光明燈、安太歲等服務同時，不僅有些提供刷卡，還可累計點數，像是使用LINE Bank快點卡，不論線上還是線下燈點、安太歲等，每筆刷卡消費享筆筆LINE POINTS 1%回饋，回饋沒有上限，而且LINE Bank獨步業界「即時給點」，不用等到隔天、下個月，刷卡當下就立刻賺到LINE POINTS，馬上可以用回饋點數再多買一項，點數不會「欠過年」。

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