兔年開運／不用到宮廟排隊　點燈、添香油錢用ATM也行

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永豐銀行則至2月底全台逾300台ATM與松山奉天宮、松山松山慈惠堂、松山慈祐宮及木柵指南宮等宮廟合作點燈安太歲服務，民眾祈福也更便利，只要在ATM螢幕上點選「其他服務－點燈／安太歲」，接著輸入手機號碼，再選擇宮廟及點燈項目，如松山慈祐宮可選財利燈、姻緣燈、平安燈、功名燈、求子燈、全家福壽會、水懺法會及虎爺燈等。
若是松山慈惠堂則可選文昌燈、光明燈、金輪如意燈（大財神燈）、魁星狀元燈（大狀元燈）、天醫燈、五路財神燈等，核對數量成功扣款後，ATM會印出回函表，填妥相關資料後寄回宮廟，就能完成點燈流程。
凱基銀行則攜手台灣首廟天壇、嘉義城隍廟、台南興濟宮等全台知名廟宇，提供添香油錢、點燈零接觸服務，信眾至寺廟走春參拜時不必攜帶現金，只要帶張悠遊卡或信用卡，民眾透過悠遊卡及信用卡，或以Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay即可輕鬆添香油錢、點燈或捐款。
在各大廟宇開放線上點光明燈、安太歲等服務同時，不僅有些提供刷卡，還可累計點數，像是使用LINE Bank快點卡，不論線上還是線下燈點、安太歲等，每筆刷卡消費享筆筆LINE POINTS 1%回饋，回饋沒有上限，而且LINE Bank獨步業界「即時給點」，不用等到隔天、下個月，刷卡當下就立刻賺到LINE POINTS，馬上可以用回饋點數再多買一項，點數不會「欠過年」。