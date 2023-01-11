陳伊爆家中欠債！遇「啦啦隊貴人」逆轉命運 豪買千萬房
樂天女孩啦啦隊陳伊，憑藉活潑個性與外型，在啦啦隊舞台上綻放多年，再加上去年參與《全明星運動會4》，讓她的人氣高到不行。不過，陳伊卻透露，其實她從小因為爸爸賭博欠債的關係，被迫一直搬家，讓她高中一畢業就決定出來工作賺錢，所幸遇到生命中的貴人才扭轉命運，也成功在三重購入一間1900萬的房子與媽媽定居，故事相當勵志。
娛樂中心/綜合報導
陳伊在節目《11點熱炒店》分享，大約國小2、3年級時，爸爸工作變得非常不順遂，也在外面賭博欠了一屁股的債，就此家道中落，父母也因此離婚，「小時候因為爸爸他有一些債主，會一直來討債，所以我們家也搬過非常多次，一直在搬家。」
直到國中，因為沒有錢的關係，陳伊也不敢亂花錢或和媽媽要錢，甚至都會跟同學們蹭便當，「同學都穿那種很高級的運動鞋，然後我就是只能穿夜市，買那種幾百塊的鞋子…」直到高中畢業，陳伊就馬上跑出去認真工作賺錢，終於在2021年存到錢，買到三重一間1900萬的房子，「終於可以跟媽媽一起定居，不用再搬家了。」
不過，陳伊後來提到，熱愛表演的她，一畢業出來工作就遇到很多吃虧的事情，甚至被騙去做白工，直到有次面試遇到當時已經是很厲害的主持人沐妍，也就是現任樂天桃猿MC，「她那時候看我，她說妳幾歲，我說我18歲，然後她說那妳會跳舞嗎？我就在她面前Solo了幾個八拍！」
從此，陳伊就受到沐妍邀約進到舞團，後續也接下許多尾牙以及各大展場的活動，就連沐妍後來加入啦啦隊，也拉著陳伊一起進去，「然後一跳就是跳了10年，一路到現在，所以如果說當時沒有沐妍幫助我的話，我可能現在什麼都不是！」（編輯：詹鎰睿）