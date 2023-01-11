抄襲論文案開庭　林智堅不認抄襲：沒動機、沒必要

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林智堅表示，他的論文是以2014年參與新竹市長選舉為研究題目，使用的資料是他自行委託民調公司所做的民調資料，透過指導教授陳明通的指導完成，強調他沒動機與必要去抄襲余的論文，所以沒有認罪問題。
林智堅律師團主張，台大學倫會的鑑定非法院或檢方囑託的鑑定，沒有證據能力；且余的論文中有22頁的附錄是複製貼上林智堅跟民調公司合作的數據，改作而成的著作沒有著作權，余無權提出自訴。
另外，林的律師團也說，論文是階段性完成，不要以發表先後來比對，而應以完成先後來比對，因著作權是以完成時間來看，另外，在比對前，希望余正煌先說明哪些文字是他的，哪些文字是陳明通教授的，假如是拿陳明通的文字來提告，明顯不對，希望法官傳余正煌親自到庭說明。
然而，余正煌律師團反擊指出，余當初是把相關註釋刪掉，再寄給陳明通教授，避免有人使用他的著作。
法官庭末諭知，雙方必須針對自己論文寫作的過程及版本做說明，方便進一步比對。
余委任律師吳俊達受訪時表示，對方今天提出一個自認重要的抗辯，就是林的論文有很大一部分引用陳明通教授在2016年2月1日寄給林的內容，然而，我方也有提出兩本論文的比對表，比對發現有33個段落有一模一樣的文字重疊。
吳說，這33個段落中，第1到17個段落，余正煌都有引註，但林智堅的引註都不見了，讓人感到匪夷所思，這也是另名律師張祐齊在法庭上提到的，當初余把論文初稿寄給陳明通教授時，有把內文引註部分刪掉，所以陳明通寄給林智堅時，或許也沒注意到，才會連沒有引註的問題都沒發現，這已能證實抄襲事實非常明顯；段落18到33的部分，很明確是連陳明通寄給楊秘書初稿檔案裡也都沒有的文字，可以證明台大學倫會沒有冤枉林智堅。
吳俊達也質疑，林智堅稱自己有跟民調公司合作提供民調數據，但過去林智堅從未提過，而這份數據曾提供給陳明通發表論文，但陳也從未提過這家民調公司，顯然是事後為了答辯所虛構出來的民調公司。