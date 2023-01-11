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猛男太敬業！脫掉狂撩女觀眾　男星看傻眼

▲林俊逸（左）在生日演唱會上與猛男游走尺度邊緣。（圖／媒體棧提供）
▲林俊逸（左）在生日演唱會上與猛男游走尺度邊緣。（圖／媒體棧提供）

記者吳雨婕/綜合報導

林俊逸今（11）日迎來44歲生日，前一晚舉辦「44而飛」生日派對演唱會，好友高英軒、楊昇達、若綺夫妻、餅乾、羅美玲、江振愷夫妻、安伯政、陳珮騏等人齊聚一堂陪他慶生，演出中還有猛男脫掉上衣露出精實的肌肉伴舞，遊走尺度邊緣，林俊逸也大讚這是他遇過最敬業的猛男。

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林俊逸整場飆唱了16首中英日台語四種語言的歌曲，他說這次為了生日派對音樂會真的是絞盡腦汁想歌單，把自己逼到極致。下半場節目更是祭出了猛男秀，挑戰尺度極限，俊逸演唱《Butterfly》和《玫瑰少年》時，猛男Ted脫掉上衣露出精實的肌肉，在俊逸身旁熱舞，遊走尺度邊緣。林俊逸大讚這是他遇過最敬業的猛男，「彩排時上一秒還在跟你討論哪裡可以碰哪裡不能摸，下一秒就很投入的跳起舞來，非常專業。」猛男還到台下坐在觀眾腿上，磨蹭女觀眾，撩得大家臉紅心跳，兩曲唱完，觀眾大喊：「還要還要！不夠不夠！」嗨到最高點。

▲林俊逸舉辦生日派對音樂會。（圖／媒體棧提供）
▲▼林俊逸舉辦生日派對音樂會。（圖／媒體棧提供）
▲林俊逸舉辦生日派對音樂會。（圖／媒體棧提供）
 
演唱會的尾聲，俊逸感性的獻唱了他的創作曲《上好的一年》，唱到一半，該曲的MV男主角高英軒突然站起來，跟林俊逸一起重現MV的經典畫面，兩人摟腰深情相望，全場觀眾拍手喝采。由於高英軒女朋友就坐在台下，林俊逸也趕緊解釋：「我們只是在演戲啦，我真的要澄清一下，因為他女朋友是健力選手，我不敢亂來。」

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