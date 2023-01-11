週末又濕又冷！鋒面＋冷氣團「全台有雨」 低溫下探11度
中央氣象局表示，下週日（1/15）雖然有一波「大陸冷氣團」南下，不過在這之前這幾天，各地大多維持偏暖的天氣型態，明（12）日又會再升溫攝氏2度左右，且由於雲量減少，除東半部外，其他地區都有機會見到陽光。值得留意的是，下週日大陸冷氣團南下前，從週六（1/14）起鋒面就會先南下通過，全台都會轉為有雨的天氣，下週日冷氣團南下後「全台又濕又冷」，尤其下週一、週二（1/16～1/17）是大陸冷氣團影響最劇烈的時間點，北部清晨低溫僅剩攝氏11到12度，中南部也僅有攝氏13到14度，提醒民眾週末安排戶外活動要注意天氣變化。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員曾昭誠指出，目前民眾最關心的就是下週日的大陸冷氣團，預期下週日白天開始降溫且將越晚越冷，下週一至下週三清晨，北部低溫將下探至攝氏11到12度，部分沿海空曠地區更低1到2度，中南部也僅有攝氏13到14度，北部地區整天也都只有攝氏12到14度，中南部地區白天高溫仍有機會來到攝氏20度左右。預期大陸冷氣團影響將會持續到下週三甚至小年夜（1/20），除夕前的實際狀況還有待觀察，總體而言，下週都是偏冷的天氣，一定做好保暖。
曾昭誠說，明日由於台灣環境轉吹偏東風，氣溫會回升攝氏2度左右，中部以北、東半部白天高溫攝氏25到27度，中南部有攝氏27到28度的水準；低溫部分全台早晚約落在攝氏18到20度；此外，明日雲量變少，除了迎風面的東半部較難看見陽光外，北部、西半部地區普遍都能看見陽光露臉，大家可以好好享受。降雨方面，明日台灣東半部、東南部地區有局部短暫雨，東北部地區、北部山區及馬祖有零星短暫雨，其它地區及澎湖、金門為多雲到晴，預期週六鋒面接近，全台皆有降雨機率，除了迎風面的北部、東北部外，西半部地區也將由多雲到晴，轉為有局部短暫陣雨的天氣，請民眾多加留意。