真的有草莓香！迪士尼超Q熊抱哥開賣 不用出國一鍵入手
迪士尼系列商品免衝日本也能買！shopDisney官方平台於去年11月登台，提供上千款迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等角色與系列商品任消費者選購，今年適逢迪士尼100周年，更推出「迪士尼100周年奇幻系列」，以及1月新上架的「亞洲限定」商品，散發草莓花香、草莓蛋糕香氣的熊抱哥，一秒少女心爆發，成為年節送禮最萌指南。
記者鍾怡婷/綜合報導
shopDisney 預計於1月中旬陸續上架全新超萌系列商品，包括「迪士尼 Munchlings 系列香氛毛絨玩偶Fruity Finds系列與Garden Goodness系列」、亞洲限定「熊抱哥草莓花香系列」、「米奇與好朋友奇幻魔術系列」，以及「迪士尼100周年奇幻系列」產品，不用出國就可以享受一鍵全球直送。
為回報廣大亞洲粉絲的喜愛，迪士尼特別推出「熊抱哥草莓蛋糕」與「熊抱哥草莓花香」二大系列商品，結合草莓甜美的配色及超萌的外觀，再搭配淡淡的清香，「熊抱哥草莓蛋糕系列」不僅外型如同一顆可口的草莓蛋糕，抱起來柔軟舒適還有一股甜甜淡淡的草莓香氣；而「熊抱哥草莓花香系列」也有療癒人心的草莓香味，還沒抱到懷中已經先為冷冷的冬天增添一股暖暖的幸福感。
此外，自1923年「迪士尼兄弟動畫工作室」與發行商簽訂《愛麗絲喜劇》發行合約，一場夢幻的魔法之旅就此展開，這也成為華特迪士尼公司起點的重要時刻。100年後的今天，「迪士尼100周年奇幻系列」產品將帶領大家解鎖時間的奧妙，探尋迪士尼百年的恆久之美，點燃無盡情懷，收穫無限樂趣！業者表示，期間限定商品，銷售一空後是否會在補貨仍是未知數，建議粉絲們有喜歡的可得趕緊下手搶購！