宋逸民「握4證據」控小甜甜撒謊　白家綺：心情已經平復

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宋逸民也提到，小甜甜在和老公爆發肢體衝突的2個月內，不斷表達願意夫妻和好，但是在申請家庭保護令的過程裡，2度叫宋逸民夫妻阻止小甜甜老公出庭，宋逸民控：「在婚姻當中我們是不可以這樣欺騙先生的，而她竟然欺騙我們，想要讓我們一起聯合來欺騙她的先生，這實在讓我們都沒辦法接受。」
對於小甜甜說報案當晚，宋逸民知道如果沒有繳交驗傷單，縱使做了筆錄也是無法讓筆錄跟傷害正式生效，派白家綺夫妻過來警察局阻止她驗傷，宋逸民反駁說，白家綺夫妻當晚送尿布還有食物過去警局，在門口等待小甜甜做筆錄，再一起陪她回家，「甜甜卻告訴媒體說，吳東諺白家綺是到警局去堵她？這對兩位小組長來說，情何以堪？」
白家綺近日飽受輿論攻擊，對於宋逸民如今還原始末，她的所屬經紀公司高層回應：「其實，早在發送靜默的出埃及記聖經金句之後，白家綺夫婦就已經把一切交給神來安排，心情上已經平復，並且恢復工作的節奏。現在牧師願意把事情的始末，做一次的整體描述，白家綺也表達感謝知恩，希望從今往後能夠法律歸法律、家庭歸家庭，大家平安心平，度過虎年，迎接兔年。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110