迎接新春 「一中逛到兔!HAPPY市集」20日熱鬧登場
迎接兔年新春到來，臺中市一中商圈將於20日下午3時在臺中市水利會尊賢大樓廣場，舉辦《2023一中逛到兔!HAPPY市集》開幕歡慶典禮，將邀請盧秀燕市長於小年夜發送限量兔年發財紅包，還有知名樂團與歌手進行奇幻冒險音樂匯，以及免費參加摸彩，有50吋4k大電視等多個獎項，歡迎民眾相揪試手氣摸大獎。
記者金武鳯/台中報導
1月20日活動開幕當天下午2時開始，各式熱鬧歡慶活動陸續登場。除了邀請市長盧秀燕發送發財紅包，以及舉辦摸彩活動，更推出「狡兔三窟─大獎藏這裡」節目，凡完成任務即可至服務台抽玉兔籤，獎品為商圈指定店家豐富美食享用券等，凡親臨現場民眾，皆可免費獲開幕摸彩券，增加活動開幕之HAPPY帶回大獎的幸福感。
此外，年貨大街活動期間元月20日起至2月5日，多重好康活動輪番上陣，包括滿額抽現金活動，獲得各會員店家熱烈支持，凡前往會員店家消費滿百的民眾，即獲得一張摸彩券，周周抽200元現金，共計400名。最後一天再加碼現金大獎2萬元！總計10萬元的豐厚現金，期為一中商圈重燃繁榮盛況。
商業蓬勃發展之際，一中商圈更是關懷社會急需關懷的弱勢團體，活動17天中，除開闢公益攤位專區外，亦導入街民回歸社會工作的機會，期許工作的媒合，讓街民早日重往社會機制，過個溫暖的兔年。
一中商圈主委表示，一中商圈是城市風貌的表徵，以及最繁華熱絡的地區，一中商圈因擁有流行老司機及每天萬名學子的消費客群聚，是新產品上市的最佳商機測溫計，也成為外地人口至臺中遊玩的必逛行程。一中商圈更與中友百貨、益民一中商圈構成黃金三角，商圈涵蓋超過2,000家以上的店家，在近鄰11所知名學府，及周邊學生與購物人潮的支持，超過千萬的商業收益，為市集帶來龐大商機與人潮，絕對是新年走春行程首選。