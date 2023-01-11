轟民進黨稱「擋菸防法為延會」　國民黨團斥：絕不延會！

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李德維說，昨日協商結束後，沒有人通知協商結果要簽名，沒想到民進黨團開記者會，標題是「拖延立法程序 放任菸害持續」，若是如此那今天副院長蔡其昌身體不適沒辦法開院會，不也是推延立法程序，有這種事嗎？
李德維更稱，自己不想延會，本會期就到13日晚間12時，不需要民進黨扣這個帽子，「扣這麼大的帽子，你要我怎麼跟你協商？」痛批民進黨真的太過分了。
國民黨立委林為洲稱，《菸害防制法》修正草案協商都有共識了，也沒有保留條文，昨天卻突然接到議事組說今天還要協商，自己反而擔心民進黨要反悔什麼，因原先在上上禮拜第3次協商就有共識，結果是民進黨中間改變態度，才會拖到今天，結果卻是「打人喊救人」。
民進黨立院黨團總召柯建銘則說，這中間可以能有誤解，或民進黨記者會開的不好，這部分跟大家致歉，朝野有攻防，重要的是要把法案通過才是重點，《菸害防制法》大家有高度共識，中間有不愉快，代表民進黨團致歉。
曾銘宗解釋，《菸害防制法》黨團協商結論，國民黨團態度始終是雙禁，協商結果不同他總要跟黨團同仁說明，結果民進黨召開記者會稱國民黨擋《菸害防制法》，結果自己辦公室電話被打爆，沒有必要配合民進黨還被罵，朝野沒有共識，宣布國民黨團不延會外，總預算協商也不簽名。