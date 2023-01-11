「嬉遊燈塔 旅行高美」全國第一座可泊宿燈塔整建工程
交通部航港局為推廣燈塔觀光低碳旅遊，今（10）日宣告未來高美燈塔將規劃為全國第一座提供泊宿服務之活化燈塔，上午10時30分在立法院楊瓊瓔立委、交通部航港局葉協隆局長、觀光局參山國家風景區管理處曹忠猷處長、臺灣燈塔協會劉志鴻理事長、雄獅旅行社楊文彬總經理、臺中市清水區蔡慶生區長等人共同見證下舉辦「嬉遊燈塔 旅行高美」活動，並安排騎乘自行車方式認識高美燈塔及高美濕地等周邊景點，以發揮燈塔觀光最大綜效。
記者吳政紘/綜合報導
航港局近年來為提升燈塔觀光價值，從去年高雄燈塔活化成功將該燈塔打造為全國第一座夜間景觀燈塔後，再次選定高美燈塔規劃為全國第一座提供泊宿服務燈塔，葉協隆局長表示，高美燈塔是全國唯一橫紋紅白相間、八角形的燈塔，也是唯一成功復育授草的燈塔園區，相當具有特色，鄰近高美濕地旁具有很高的觀光價值。經航港局評估具發展泊宿條件，將於整建後委外經營泊宿，整建工程預計今年2月開工、11月完工，同步進行委外招商作業，屆時住宿旅客可以親自爬上燈塔頂端俯瞰高美著名夕陽美景及遼闊海岸線，更可至鄰近的高美濕地，體驗多元豐富的旅遊行程。
楊瓊瓔立委表示，自己從小就在這裡長大，對於地方的發展也都一直掛記在心，高美濕地周邊自然生態資源豐富，本次交通部航港局推動高美燈塔泊宿，由中央、地方一起合作改善整體交通動線，串聯山線及海線軸帶，將可譜出更多浪漫故事。
另外，航港局已盤點所轄管21座開放燈塔，未來從交通改善、服務升級、設施優化及行銷推廣等多元面進行檢討，並以旅遊亮點與創意遊程等角度規劃燈塔新玩法，包括跳島JOMO、健行山海、兩鐵漫遊、低碳輕旅、自行車探索等，期許未來推動燈塔觀光的活化能結合鄰近產業、觀光資源及景點，以發揮群聚效應，成為吸引觀光的重要亮點。