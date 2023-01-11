拿建商180萬！北市最貪女里長　判關6年定讞

年前發現金破局？國民黨團撤延會：執政黨拖延還稅於民

▲立法院國民黨團不滿民進黨團今召開記者會，惡意指控國民黨團不就菸防法修法協商結論簽名，因此決議撤回立法院會期延會建議。（圖／翻攝國會頻道）
▲立法院國民黨團不滿民進黨團今召開記者會，惡意指控國民黨團不就菸防法修法協商結論簽名，因此決議撤回立法院會期延會建議。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

立法院會期原訂1月13日結束，立法院國民黨團則建議延會至1月19日，力拚過年前普發現金6000元。未料，針對菸害防制法修法，立法院民進黨團今（11）日上午卻開記者會，指控國民黨團拖延立法未在協商結論上簽名，意圖作為延會藉口。對此，國民黨團稍早憤而決議撤回延會，並暫時不簽署總預算協商結論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對菸害防制法修正草案，立法院社會福利及衛生環境委員會歷經五次協商，最終達成共識送至立法院三讀。不過，民進黨團今上午卻緊急召開記者會，指控國民黨團至今仍未在協商結論上簽名，質疑是刻意拖延修法、放任菸害延續，意圖作為延會的藉口。

立法院長游錫堃今下午邀朝野黨團進行黨團協商，針對菸害防制法修法部分，國民黨團怒批民進黨團開記者會惡意指控、栽贓，反質疑立法院副院長蔡其昌身體不適未開會，是否才是拖延立法程序？為此，國民黨總召曾銘宗憤而決議撤銷延會建議，並暫時不簽署總預算協商結論。

由於國民黨團原提議延會至1月19日，盼力拚過年前能普發現金6000元，但加上至今政院草案仍未送立法院審議，如今國民黨選擇取消延會，也似乎正式宣告過年前普發現金破局。

國民黨團稍早發聲明表示，原已完成黨內溝通，決定針對菸害防制法修法簽署協商結論；但民進黨團竟在今天舉行記者會，惡意指控國民黨團拖延修法，要將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，破壞朝野互信；對不負責任執政黨，必須自行承擔執政不力的苦果。

聲明指出，原國民黨團建議游錫堃召集朝野協商延會至19日，好早日完成行政院還稅於民普發現金6000元的承諾，既然執政無信於在野，「國民黨團決定撤回要求協商的建議，讓執政黨繼續拖延還稅於民的承諾。」

聲明也提到，國民黨團針對112年度中央政府總預算提出2841項提案，經朝野協商後，已縮減到約40案留待後續處理。國民黨團批，寧為行政部門橡皮圖章，僅提出69項提案的民進黨，竟發動側翼，將國民黨嚴審預算抹黑成案海戰術擋預算，民進黨自我閹割監督權，還要反咬在野黨，「因此國民黨也決定，暫不簽署總預算協商結論。」

最後，聲明痛批，民進黨一方面高喊立院朝野和諧，一方面卻抹黑、攻擊在野黨團，大玩兩手策略；國民黨團奉勸民進黨，應記取近期選舉連三敗的教訓，傾聽民意，而不是以為可以靠打擊在野黨作為執政不力的遮羞布，民進黨一黨權力事小，阻礙台灣向前事大，國民黨團對於民進黨團的作為，深表遺憾。

轟民進黨稱「擋菸防法為延會」　國民黨團斥：絕不延會！

「加熱菸」應修法納管？民調結果出爐：半數以上民眾支持

春節走春景點優惠懶人包！歐式城堡飄雪花海　松菸玩整天

菸害防制法最後一次協商　家長團體怒批管菸彈不管載具

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀