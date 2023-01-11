年前發現金破局？國民黨團撤延會：執政黨拖延還稅於民

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院長游錫堃今下午邀朝野黨團進行黨團協商，針對菸害防制法修法部分，國民黨團怒批民進黨團開記者會惡意指控、栽贓，反質疑立法院副院長蔡其昌身體不適未開會，是否才是拖延立法程序？為此，國民黨總召曾銘宗憤而決議撤銷延會建議，並暫時不簽署總預算協商結論。
由於國民黨團原提議延會至1月19日，盼力拚過年前能普發現金6000元，但加上至今政院草案仍未送立法院審議，如今國民黨選擇取消延會，也似乎正式宣告過年前普發現金破局。
國民黨團稍早發聲明表示，原已完成黨內溝通，決定針對菸害防制法修法簽署協商結論；但民進黨團竟在今天舉行記者會，惡意指控國民黨團拖延修法，要將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，破壞朝野互信；對不負責任執政黨，必須自行承擔執政不力的苦果。
聲明指出，原國民黨團建議游錫堃召集朝野協商延會至19日，好早日完成行政院還稅於民普發現金6000元的承諾，既然執政無信於在野，「國民黨團決定撤回要求協商的建議，讓執政黨繼續拖延還稅於民的承諾。」
聲明也提到，國民黨團針對112年度中央政府總預算提出2841項提案，經朝野協商後，已縮減到約40案留待後續處理。國民黨團批，寧為行政部門橡皮圖章，僅提出69項提案的民進黨，竟發動側翼，將國民黨嚴審預算抹黑成案海戰術擋預算，民進黨自我閹割監督權，還要反咬在野黨，「因此國民黨也決定，暫不簽署總預算協商結論。」
最後，聲明痛批，民進黨一方面高喊立院朝野和諧，一方面卻抹黑、攻擊在野黨團，大玩兩手策略；國民黨團奉勸民進黨，應記取近期選舉連三敗的教訓，傾聽民意，而不是以為可以靠打擊在野黨作為執政不力的遮羞布，民進黨一黨權力事小，阻礙台灣向前事大，國民黨團對於民進黨團的作為，深表遺憾。