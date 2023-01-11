真人版晴子！王祖賢超狂背景曝 主播喊話她來《全明星》
運動實境節目《全明星運動會》第4季剛落幕，忠實觀眾們已經開始尋思下一季領隊，體育主播徐展元就提出一個天馬行空的想法，表示如果30年前就有該節目，那「不老女神」王祖賢絕對會是最爆炸火紅的藝人選手，更解密女神原來有超狂體育相關背景，讓網友們直呼意想不到！
記者江芷稜/綜合報導
徐展元說，身高173公分的王祖賢，有雙逆天長腿，穿上女學生真理褲，根本就是真人版的赤木晴子，可以迷倒許多男生，且她從小球技驚人，在台北市懷生國中女籃、金甌商職女籃隊打過球，而她的球技遺傳自父母，因為她的爸爸王耀煌就是身高193公分的籃球國手，與傅達仁、盧義信是中華男籃的「三劍客」。
儘管55歲的王祖賢已經淡入銀光幕，但在網路上仍找得到她打球英姿的影片，台電籃球隊2019年70周年展也有王祖賢照片，錢薇娟說，王祖賢16歲拍攝第一部電影《今年的湖畔會很冷》，就迷倒了她們這些小學妹。徐展元形容，「如果30年前有《全明星運動會》，王祖賢絕對會是最最最爆炸火紅的藝人選手！從小科班籃球運動員、顏值與星度無人能及！現在如果能來當領隊，那也很讓我心神嚮往啊！」
據悉，王祖賢擁有300億元台幣身家，退休後不愁吃穿，想找她擔任領隊，似乎有點遙不可及，但徐展元的想法激發網友熱烈討論，主播谷懷萱就說：「這要是成真，真是轟動武林、驚動萬教」，觀眾也說「王祖賢應該是赤木晴子仙女版」、「我的天！真的不知道王祖賢有這段過去」、「王祖賢已經是女神級般的存在了」、「要請她當領隊，通告費應該是很可觀的。」