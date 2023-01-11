美女主播劉涵竹摔門！後輩公司大哭 「宮鬥真相」她超冤
「美女主播」劉涵竹，過去曾站在各大新聞的主播台上，資歷相當豐富，個性溫柔的她竟然也無辜捲入「主播宮鬥」風波。近日，劉涵竹就在節目上爆料，有後輩趁她出國旅遊時捅刀，故意在公司眾人面前大哭，「她摔我的門…」，等到回國後想找長官解釋才發現已經來不及，更被當面警告：「妳以後不要欺負後輩！」讓劉涵竹十分無奈。
娛樂中心/綜合報導
劉涵竹日前在節目《小姐不熙娣》中分享，「這個故事，我一定要留在小姐不熙娣講出來！」她表示，有次播報完新聞後，就要準備要交接給後輩時，「我禮拜六就要出國玩一個禮拜，大家也都知道，那我交接完，把時間交接給她，我就下班要走了！」結果到下禮拜一，劉涵竹竟收到同事傳來的訊息：「涵竹，妳禮拜五的時候，交接完是不是有摔門？」讓人在日本賞楓的她一頭霧水。
後來劉涵竹才得知，原來該名後輩在開主管會議時，突然趴在桌子上哭，直到大家上前關心，對方才聲稱，「上禮拜五，涵竹不知道為什麼，跟我交接時突然摔我的門！」由於攝影棚的門有些重量，本來就會用點力，「我根本就沒有摔門的動作」，這讓劉涵竹相當傻眼，「她故意在我出國的時候，跟全公司的人說看到我摔門。」
劉涵竹不解，明明彼此有聯絡的方式，可以傳訊息溝通，但對方卻選擇跟大家哭訴，「我把我的主播後輩弄哭了，因為我摔門給她難看，給她排頭吃，而且是故意挑在我沒有辦法回來解釋的時候…」等到再過一個禮拜，回國後的劉涵竹，才趕緊跑去跟長官解釋，卻得到這樣的回應，「事情也是過了有點久了啦，不過我還是跟妳講，妳以後不要欺負後輩！」讓她相當無奈，質疑對方是完全算好時間，趁她出國時哭給大家看，故事也讓現場來賓驚訝連連。（編輯：詹鎰睿）