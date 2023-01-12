助身障新二代過好年　海基會贈送全新輕量化輪椅

年節將近，家家戶戶都會添購新裝以迎接新年到來，移民署與財團法人海峽交流基金會為使新住民及子女能夠在台過個好年，於11日下午特別送愛到府，為新住民龔女士及其行動不便的女兒駱小妹添購全新的輕量化輪椅，為原本寒冷的歲末，增添一絲暖意。
記者賴正琳／綜合報導
民國91年龔女士與配偶結婚來台生活，婚後育有一子一女，原本的生活就像其他在台灣生活的新住民一樣，恬淡自得。直到某次龔女士一家人到花蓮旅遊，在無憂的旅途上，女兒駱小妹身體突然發生中風症狀，從那次之後全家的生活起了變化，駱小妹的病情惡化，漸漸地全身癱瘓，只剩眼球可以轉動，因此龔女士也只能透過電腦輔助和自己的女兒溝通，原本好動活潑的駱小妹，再也無法像同齡的孩子一樣，自由地奔跑。
駱小妹在龔女士的照顧之下，一天天的長大，原本的電動輪椅已漸漸不敷使用，為了使駱小妹能更輕便的往返醫院和家中，移民署與海基會特地挑選了鋁合金製成的輕便型輪椅並致贈水果，期能稍稍減輕龔女士一家因為往返醫院和家中所需負荷的重量，並預祝新年快樂。
移民署北區事務大隊林澤謙大隊長指出，移民署對於新住民的關懷從不間斷，新住民發展基金對於生活突遭巨變，至生活陷於困境，而有急難救助需要的新住民，設有新住民社會救助計畫，新住民朋友可向地方政府尋求協助。另林大隊長特別呼籲，農曆年節將至，近期國內在國際郵包查獲多起違規肉製品，請民眾不要從國外違規輸入肉品，也不要網購產地不明的肉製品，共同阻絕非洲豬瘟於境外。