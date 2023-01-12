小甜甜「動不動把離婚掛嘴邊」 宋晉賢嘆：婚姻不是兒戲
小甜甜（張可昀）日前發文透露2022年9月遭到家暴，小13歲老公宋晉賢道歉，強調雙方都有動手，兩人今年1月3日談離婚協議，目前分居中。宋晉賢近日受訪坦言，小甜甜懷孕後，總為了很小的事就喊著要離婚，「她都已經30幾歲的人了，把結婚、離婚當兒戲的感覺。」
娛樂中心／綜合報導
過去上節目，小甜甜常嚷嚷著要離婚，外界都以為是節目效果，沒想到，據《自由時報》報導，宋晉賢回憶，老婆懷孕的時候，經常為了很小的事，動不動就說要離婚，認為自己就算了，小甜甜都已經38歲，感覺把結婚、離婚當兒戲，推測可能是老婆原生家庭的關係，導致家庭觀不夠健全，「我在想，她可能不知道一個家是要怎麼運作，一個家是要相互扶持的。」
宋逸民昨（11日）發近4000字長文，控訴小甜甜說的6大謊言，包括「提愷樂被換角」、「被宋逸民罵40分鐘」、「教會阻止驗傷提告家暴」、「白家綺到警局堵人」、「陳維齡說只打1次沒關係」、「騙老公別出庭」，透露手上握有4項證據，只要小甜甜同意就可以公開。
對此，小甜甜經紀人回應：「感謝大家的關心，事情發展到現在，已經有太多謠言及不實的資訊，再次重申，這整件事情的起頭，不是我們挑起的。目前我們能做的，就是把這段婚姻關係，去做處理及面對，然而目前也已經進入司法程序，不再做任何發言，一切就給司法去處理，感謝大家。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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