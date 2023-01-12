陳建仁、鄭文燦接正副行政院長？王鴻薇：等於蔡英文組閣
內閣改組呼聲不斷，外傳前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦，有望分別接任行政院長及副院長職位。對此，北市第三選區立委補選當選人王鴻薇今（12）日受訪直言，陳建仁、鄭文燦是高端、抄襲仔代言人，並強調「陳建仁組閣就等於蔡英文再組閣。」
記者翁子竣／台北報導
2022選舉民進黨慘敗，行政院長蘇貞昌卸任下台似已成定局，外傳陳建仁有望接任行政院長，而副院長則由鄭文燦擔任。王鴻薇今受訪說，現傳正副閣揆人選屬媒體報導，而確實這兩人都有很大爭議，陳建仁就是高端代言人，鄭文燦也是抄襲仔代言人，一定會面對這樣的質疑。
王鴻薇表示，以她個人看這樣的組合，事實上仍會是蔡政府魁儡閣揆，很明顯總統蔡英文的著墨很深，且是拒絕跛腳人事安排，「陳建仁組閣就等於蔡英文再組閣。」
至於孫文學校總校長張亞中昨宣布參與國民黨2024總統初選，並提到不排除與民眾黨合作。王鴻薇說，這就是她所說，未來所推出人選可把國民黨以外人選納入民調，最主要是大家合力，整合推出最強人選下架民進黨，相信這也是共同目標。
王鴻薇重申，若鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲都有意願參選，國民黨是大開大闔政黨，應將他們共同納入民調，最後推出最強人選。她也說，民主程序大家表態參選很正常，最重要是最後整合，不只國民黨內還要在野大聯盟整合，只要整合得好，盼未來是團結一致對外的選戰。