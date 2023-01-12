寵物狗公園調查「台南居六都之末」　7.7萬隻狗僅有一座

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何宗勳表示，目前全國寵物狗公園82座、高速公路服務區2座，合計共84座，其中68處位於六都，占80%。根據調查結果，進一步以縣市別來看，台北市19座、新北市21座、桃園19座就占了86%，台中市6座、高雄2座、台南1座居六都之末，值得注意的是，台北市與桃園市每個行政區都有一座寵物狗公園，基隆市、嘉義市、台東縣、連江縣則都尚未建置寵物狗公園。
何宗勳指出，台北市平均6600犬就擁有一座寵物狗公園，名列全國第一名，但台南7萬7000多隻寵物寵物犬僅一座寵物狗公園，期望六都在2026年底前，每一行政區都能有一座以上的寵物狗公園，或是每4000隻毛小孩有一座寵物公園，其餘縣市至少平均每一萬隻毛小孩能有一座公園。
何宗勳說明，寵物狗公園看似簡單，但使用者是人跟犬，也容易產生諸多問題，例如未絕育發情造成犬犬衝突，進而引發人犬或人類間的衝突，飼主不遵守規定，隨意餵食或將小犬放置到中大型犬區玩耍，造成人犬壓力、飼主公德心不足，狗大便不整理等，也由於沒有監視器，很難蒐證。
要特別關注的是，何宗勳提醒，寵物狗公園位處偏僻，沒有大眾交通工具，不符合減碳；公園少遮蔭，夏季白天酷熱難以使用；如果偏僻又無供水，外加沒有廁所，對飼主是很殘酷的考驗。且許多飼主白天要上班，只剩下晚上能遛狗，若無照明又偏僻，易衍生公安問題；另有些寵物狗公園欠缺專人管理、隨地狗大便、雜草叢生、坑洞積水、塵土飛揚、設備損毀等，如同廢墟。
何宗勳呼籲，地方政府應該在推廣初期，應該利用寵物狗公園舉辦相關活動，透過活動教育與正確使用寵物狗公園設備，透過民眾經常使用，誘發自主管理，讓寵物狗公園成為社區人犬歡樂聚會場所。
農委會畜牧處副處長江文全會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，寵物公園設置城鄉差距明顯，都市化程度越集中，寵物公園需求越迫切，根據統計，國內養狗人數越來越少，家犬數量從106年170萬隻到110年126萬隻，下滑約2成，流浪犬隻數量也持續維持16萬至17萬，但家貓數量從106年73萬隻到110年上升至86萬隻。
江文全分析，養狗需要有較大的空間，且飼主需要陪伴、遛狗，在現今立體化的都市中，可能較無養狗的條件，未來寵物管理保護政策也會視寵物飼養結構調整。