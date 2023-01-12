珍惜今明好天氣！週六轉雨變天 下週日冷氣團強襲剩11度
今明兩天（1/12至1/13）全台各地大多維持多雲到晴的好天氣，但在大氣中層仍然有些水氣或雲系通過，有時雲量仍較多，不過沒有明顯帶來降雨的機會，而地面風向轉為偏東風，雲林以南地區今天清晨污染物的濃度又飆高，環保署提醒嘉義、台南、高雄湖內等地區達到「紅色警示」，所有族群應減少在戶外活動，中部、雲嘉南、高屏地區則為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。天氣風險管理公司分析師柯聿寧指出，週六（1/14）在偏南到有點西南風的環境下，感受更為暖濕，不過由於鋒面系統接近，會為各地都將轉為有局部短暫雨的天氣，下週日（1/15）鋒面快速通過後冷氣團緊接而來，氣溫會明顯下滑，估計這波冷空氣強度可能達到「強烈大陸冷氣團」等級，最低溫僅剩攝氏11度左右，與這幾天溫差非常大，提醒民眾務必留意。
記者張志浩/綜合報導
柯聿寧指出，今日中午低雲跟霧逐漸散去後，整體溫度就會明顯上升，隨著風向越來越偏向南風，這兩天早晚返潮的狀況更明顯，在陰涼處或建築物內需留意濕滑的表面，空氣品質方面，隨著風向轉變，污染物濃度較高的區域將逐漸往北移動，南部空品有逐漸好轉的趨勢，大台北地區就開始需要留意空氣品質的狀況。
預期週六在偏南到有點西南風的環境下，感受更為暖濕，但由於將有鋒面系統由長江流域發展、逐漸東移，台灣上空的大氣穩定度下降，在海峽、西北部有雲系發展出來、帶來局部短暫雨的機會，天氣有些小變化。下週日鋒面快速通過，各地受到鋒面雲系掠過影響，都有短暫雨的機會，溫度則受到強冷空氣南下影響明顯下滑，與前一天的感受落差非常大，務必要小心溫度變化，對年長者、有心血管、慢性疾病族群都是一項挑戰。
預估下週一到週三（1/16至1/18）受冷空氣影響，北部都是比較溼冷的天氣型態，中南部水氣較少，清晨輻射冷卻作用較為明顯，溫度也偏低，預計這波冷空氣強度在強烈大陸冷氣團等級左右，北部低溫可降到攝氏11至12度左右，中南部早晚也有機會降到攝氏13至14度，各地在農曆年前這幾天都要有保暖的準備。