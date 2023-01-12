文總公布《WE ARE》首波演出畫面　硬體規格創北流紀錄

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文總指出，本次硬體規格創下北流開館以來3大紀錄，包括懸吊馬達總數超過130顆，其中自動控制Kinesys系統馬達25顆，是北流啟用以來懸吊最多馬達的演出；其次，燈光方面，全場使用475顆燈具，是北流啟用以來最多燈具的演出；再者，全場出動17機攝影，並搭配轉播專用OB車錄製拍攝，是北流有史以來使用最多機拍攝的演出。
不僅如此，《WE ARE》的舞台Truss結構，全場使用總長775米，媲美台北小巨蛋演出規模；其中自動控制Kinesys系統，懸吊一組超巨大30米長、6米寬的LED方盒，貫穿北流延伸至觀眾席，打破北流鏡框限制，另外還有2組23米長、3米高的透明屏中隔幕。
視訊及攝影方面，總共使用LED片數1600多片，面積超過8個羽毛球場，並啟用12M圓軌隱藏式軌道攝影系統，可360度環形拍攝，是台灣首度使用。
音響方面，整場演出音響控台的Channle數高達192CH通道，是專場演唱會4倍的量，其中AKB48 TTP該段表演，使用手握及耳掛無線Wirless麥克風高達52支，演出人員監聽耳機IEM使用高達50副，無線RF頻段總共使用70頻段，均為專場演唱會3倍的數量，多軌錄音系統則使用4套，總計500音軌。
文總指出，《WE ARE》邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容，包括滅火器、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、明馬丁等均在北流演出，而美秀集團及灣聲樂團的演出，則已率先於第二現場錄製，還有兩組壓軸卡司，將於近日內公布。
《WE ARE》將於1月21日除夕夜晚間8點在華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台Taiwan Plus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括文總YouTube、文總facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲。
此外，beanfun!也與文總合作，推出WE ARE我們的除夕夜特別企劃，節目相關資訊可見專頁。