春節彩券加碼9億！大樂透增360組百萬、威力彩機動加2億
為迎接史上最長春節假期，台灣彩券公司今（12）日宣布112年春節加碼內容，加碼總獎金新台幣9億元創近6年新高，其中最受歡迎的「大樂透」從1月20日起連續17天每天開獎，一路從小年夜開獎至2月5日元宵節，創下史上最長連續開獎天數紀錄，並同步加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項。同時，1月16日起「威力彩」頭獎也視實際累積金額機動加碼2億元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」1月14日至1月29日獎金加碼16天，預估今年春節加碼總獎金高達9億元，為近6年最高，預估可額外增加53.6億銷售額。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券公司今日舉辦「112年春節加碼宣告記者會」，由台灣彩券董事暨發言人黃志宜攜手春節活動代言人宋芸樺共同揭曉春節加碼與新春限定刮刮樂新品內容。黃志宜表示，「大樂透」自1月20日小年夜起至2月5日元宵節，連續17天每天開獎，從春節假期開始民眾天天都有機會抱走億元頭獎，還有加碼的360組100萬元「春節大紅包」獎項。
也就是說，自1月20日至1月24日「大樂透」每期加開9個獎號，只要對中其中6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，每組獎金100萬元，加碼金額3.6億元。若1月20日起至1月24日360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月5日為止。
不僅如此，「威力彩」1月16日至3月16日頭獎採機動加碼，若前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自1月14日至1月29日獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼、「猜大小」與「猜單雙」各2個獎項獎金倍數由6倍提高為7倍。