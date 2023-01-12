柯震東拍戲破相「忍痛清傷口」惹人憐 經紀人曝復原進度
男星柯震東日前拍攝Netflix奇幻台劇《乩身》時，遭無人機撞傷臉部顴骨區域，緊急送醫縫合30針治療。許多粉絲們都相當關心他的復原狀況，今（12）日上午，柯震東更新Instagram限時動態，曝光好幾包醫療用品，自從受傷後必須獨自忍痛清理傷口，格外令人心疼。
記者黃雅琪/綜合報導
台灣男星柯震東主演的新戲《乩身》，日前在拍攝一場動作戲時，無人機貼近他的臉部捕捉特寫畫面，卻突然間失控撞上柯震東臉部顴骨區，緊急送往醫院縫合30針治療。柯震東經紀人回應證實：「藝人日前拍攝時發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。」
今日柯震東更新Instagram限時動態，沒有留下任何文字，只見照片中有超過5包的棉花棒、紗布等醫療用品，足以見得自受傷以後，柯震東每日換藥、清傷口上都相當難受。稍早經紀人也回應《NOWnews》目前柯震東的狀況：「受傷至今超過兩週，目前持續治療中，努力讓傷勢減輕，早日回歸，謝謝關心。」
《乩身》劇組強調：「對於2022年12月27日晚間，柯震東在拍攝《乩身》時確實有發生無人機事故意外，劇組現場都有符合拍攝安全標準與做好防備措施，包含無人機也有螺旋槳葉保護罩包覆，現場並無發生無人機爆炸、葉片四射狀況。」