特企／遠雄九五登新北最高摩天豪宅！擁絕對稀缺

在地仲介業者分析，新莊目前預售新推案已經在6字頭，連塭仔圳都已見5，「遠雄九五」從光是全棟石材、台北灣第一高住宅案的摩天182米營造成本、SC鋼構加制震系統、公設豐富性傲視富都心，將市值最高的41、42樓上千坪空間規劃包括高空泳池的空中會館，上述每個項目的營造成本反映在單價上都至少要加上5萬以上，目前穩居副都心地王的「遠雄九五」成交7字頭，業者認為是「身價被低估」，換作置產角度的話等於是「便宜買主」，讓買主未來因為上述4項「絕對稀有性」的優勢，有可觀的增值幅度空間。
新莊副都心與新板特區被視為新北兩大「百萬潛力區」，新板皇翔來青已有9字頭行情，勝輝機構在新北市府對面的都更案預估就是新板破百的里程碑，市場預估副都心有望在未來三到五年追上新板房市腳步。
「遠雄九五」銷售人員透露，豪宅客手上不缺現金，在年關交接之際，則是開始評估2023年總體經濟發展局勢下該如何配置資金的問題，除了為公司準備抵抗景氣衰退風險的預備金外，將資金放在具備「絕對稀有性」的豪宅上，也是另一種考量。除了「低利豪宅任性買、升息只挑真地標」的理性資產配置布局外，「遠雄九五」高空會館裡視覺效果超震撼的凌空150米高空無邊際泳池，與景觀私宴廳、天幕威士忌酒吧、紅酒交誼廳、空中四季花園、Sky Lounge、高空健身房、瑜珈室、SPA芳療室、星空露營區等刷新奢華體驗的公設，也是吸引富豪客群一見鍾情，任性買的關鍵。
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