蘇花公路坍方力拼15日搶通！中橫開放「4時段」通行
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道內，昨天深夜發生坍方，壓損混凝土明隧道長約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，目前雙向交通遭阻斷、無法通行，公路總局預計15日下午5時搶通隧道，並呼籲用路人改走南迴，或是搭乘台鐵的加班列車。臉書粉專《中橫路況交通資訊站》也提醒用路人，中橫部分路段仍在修復，目前僅有「4時段」，開放民眾通行。
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公路總局表示，蘇花路廊台9線159K+300邊坡，在11日晚上23時55分左右發生坍方，造成明隧道毀損及道路阻斷，雙向無法通行，坍方路段路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺，長度達25公尺，坍方量約1200立方公尺，最大塊石約有3公尺高。
公路總局指出，由於巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間受限且需破碎機破碎巨石，導致搶災作業困難雖已南北雙工作面搶修，初估約需4個工作日，預估1月15日17時搶通（日夜搶修）。
至於坍方原因，公路總局表示，研判係因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡，節理破碎岩塊從30公尺以上高處崩落，衝擊動量超過明隧道耐受度，導致壓毀約25公尺長。
公路總局建議用路人改道行駛南迴公路，或搭乘火車，不過也有不少民眾想走中橫作為替代道路。臉書粉專《中橫路況交通資訊站》提醒民眾，目前因邊坡保護、路基加固相關災害修復工程仍持續，因此目前中橫僅開放「4時段」可通行，包含每日上午7時至8時、上午10時（放行1次）、中午12時至13時、下午5時（開放1次）。（編輯：孫唯容）