小甜甜《豪門》出庭作偽證！憔悴畫面曝 觀眾：要下車了
戲如人生！女星小甜甜和老公宋先生打離婚官司，被牧師宋逸民指責一路欺騙說謊，還利用教友陷害老公，強調手上有截圖和錄音等證據，只要小甜甜願意，可以對大眾公開對質。儘管真相未明，沒想到小甜甜在八點檔《市井豪門》裡，竟然就有出庭戲，而且還在庭上做偽證，導致何豪傑飾演的角色被判死刑，讓觀眾忍不住預測，編劇似乎在鋪陳劇情，有意讓小甜甜淡出該檔戲劇。
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜和宋逸民創立的「藝起發光」協會鬧翻，宋逸民昨（11）日發長文，揭露她被老公「宋先生」家暴鬧婚變，教友幫忙協調處理，想要勸和不勸離，結果公親變事主，被誤會是隱忍家暴的幫兇，慘遭網友撻伐，如今已遍體麟傷。他直指小甜甜雙面手法欺騙教友與老公，所以才將她從福音劇《幸福宅一起》除名。
特別的是，小甜甜目前拍攝的八點檔《市井豪門》，就和幫忙協調的教友吳東諺共演，加上「民視一姐」白家綺等多位演員都屬於該教會人員，讓小甜甜處境略為尷尬，許多網友都很擔心她戲分受影響，會被安排「領便當」，沒想到近日小甜甜飾演的角色就成了命案的目擊證人，憔悴出席法庭的模樣，簡直是把真實人生搬上檯面。
儘管電視台已表示不會封殺小甜甜或刪減戲份，但劇情安排她作偽證，讓無辜的何豪傑被判重刑，讓觀眾相當不解，留言「真的很合理懷疑編劇故意黑秀如，讓她的戲分fade out」、「秀如是不是要下車了」、「世明被判決死刑是亂演的，只靠秀如的幻想，沒有物證和確實的人證就判處死刑也是很扯」。
※【NOWnews 今日新聞
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