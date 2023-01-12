政院通過！全民普發6千元特別條例出爐

行政院會今（12）日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，說明為因應國際政經變局，總統蔡英文去年底針對全球經濟挑戰，就台灣總體經濟、產業困境與民生經濟進行研商，歸納提出因應措施，四大目標包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質與維持經濟動能，其中1800億元除普發現金外，也保留一定財源以備不時之需，條例實施期間為公布日至2025年12月31日，屆滿得經過立院同意延長。
記者陳威叡／台北報導
國發會指出，透過政府適度擴大財政支出，保障民眾生活品質，同時維繫短期經濟成長動能，兼顧產業長期競爭力轉型與升級，將充分運用財政餘裕3800億元，三大主軸包括挹注勞健保及台電，額度為1000億元，作為撥補勞健保基金財務缺口，同時挹注台電資源進行電價補貼；第二為加強經濟及社會韌性，額度為1000億元，確保成長兼顧體質調整、加碼減輕住行負擔及協助弱勢，同時穩定整體物價，特別關注日常所需商品價格；最後則是普發現金及預留財源，額度1800億元。
國發會說明，特別條例立法目的為，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質與維持經濟動能，以強化經濟與社會韌性及由全民共享經濟成果，特制定條例，主管機關為國發會。
而適用項目為分為9項，包括挹注全民勞健保及台電、減輕居住負擔及提高居住品質、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、擴大公共運輸補貼減輕通勤族群交通負擔、推動產業及中小企業轉型、加速擴大吸引國際觀光客、強化農業基礎設施照顧農漁民權益、普發現金及其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項。而施行時間從公布日至2025年12月31日，屆滿得經過立院同意延長。
國發會說，因應年全球經濟面對嚴峻挑戰，政府將充分運用中央政府總預算稅課，收入預計高於預算數，規劃3800億元以強化整體經濟、社會韌性及應變能力，擬具本特別條例草案，作為後續推動法源依據。各部會刻正積極盤點，縝密研議相關規劃，將待特別條例通過後，儘速提出。