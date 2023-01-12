不只要普發6000　鍾佳濱率綠委呼籲：政府代償青年學貸

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鍾佳濱舉例，每位學生平均貸款額度30萬元，以目前貸款利率計算，每年總共約需償還4萬元。他建議，在全體43萬名學貸族 中，針對其中10萬名年資淺、薪水低的社會新鮮人 ，由教育部投入40億接受申請，代償今年度應償還的就學貸款，幫助青年度過不景氣與債務困境。
范雲指出，學貸青年背後反映的是政府挹注在高等資源上的資源不足，以及分配不均。根據國家教育研究院研究報告，我國大學以上使用在每位學生身上的教育經費是13988美元，是美國、英國、日本、荷蘭、芬蘭、紐澳等八個國家中倒數第一。
范雲也提到，台灣高教資源嚴重傾斜，公立大學學生平均每生得到的國家資源，是私立大學學生的三倍之多 。這加劇高等教育階層化，分配到較少資源的私校學生，還需負擔更高昂的私校學雜費。范雲表示，政府應該拿出更多資源，挹注給高等教育中的弱勢方，而學貸減免即是一值得考慮的方案。
吳思瑤表示，支持將經濟發展的紅利分享於民，尤其擴大嘉惠青年。她個人主張由「政府負擔學貸利息一年」，並讓青年享有「緩繳一年」的喘息空間，於本年度全面暫緩強制執行，這部分應無疑義。但針對「代償本金」的訴間，於本年度全面暫緩強制執行，這部分應無疑義。但針對「代償本金」的訴求，吳思瑤建議應該有更多元討論，因為必須兼顧公平性原則，她期待教育部應參採融合立委不同的意見，主動積極研議並提出合理可行的學貸相關優惠措施。