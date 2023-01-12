總獎金破百億！7款新春限定刮刮樂搶市 6個頭獎1200萬
迎接史上最長春節假期，也是刮刮樂熱銷旺季，台灣彩券公司也積極搶商機，繼2000元刮刮樂上市後，今（12）日再一口氣推出7款新春限量刮刮樂，總獎項超過1878萬個，總獎金逾108億元，其中廣受民眾喜愛的「1200萬大吉利」，每張售價1000元，共有6個頭獎1200萬元，為面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，二獎100萬元共有175個，頭獎與二獎獎項個數皆為歷年發行最多，總中獎率高達70%。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券公司今日舉辦「112年春節加碼宣告記者會」，由台灣彩券董事暨發言人黃志宜攜手春節活動代言人宋芸樺共同揭曉春節加碼與新春限定刮刮樂新品內容。黃志宜表示，今年農曆年前截至目前共發行13款新春限定刮刮樂，獎項多、獎金高，100萬元（含）以上的獎項高達1092個，創下歷年春節前發行百萬獎項個數新高紀錄。
台灣彩券今日再發行7款刮刮樂，其中「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元，也是面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，二獎100萬元共有175個，頭獎與二獎獎項個數皆為歷年發行最多，總中獎率高達70%，而每張售價500元的「五路財神」，頭獎500萬元共有8個為歷年最多，總獎金逾21億元也是歷次發行最高。
另外，模擬樂透開獎機為遊戲主題的「無敵開獎機」每張售價300元，共有4個頭獎300萬元；每張售價200元共2款刮刮樂新品各具特色，「金兔報喜」500個最高獎金10萬元，總中獎率50.34%、平均兩張就有一張中獎；「恭喜發財」頭獎200萬元共6個；每張售價100元的「好運旺來」與「招財兔」，遊戲玩法簡單有趣。
至於2000元刮刮樂開獎情況，黃志宜表示，截至目前為止，7個頭獎2000萬元及10個貳獎200萬元加賓士休旅車，目前都還沒有人刮中，850個三獎100萬元則被刮出24個。