學位抄襲連環爆！75%學生認：學倫影響投票意願

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有75%的學生認為學倫問題會影響自己投票給該候選人的意願；42.5%的受訪者認為學術倫理調查應該由獨立調查單位進行，單純由校方進行的學術倫理審核在一定程度上仍讓人有所疑慮；69%的受訪者認為有學倫問題爆發時，當事指導教授應在一定期間內停止招收指導學生。
48%的受訪者認為，選舉委員應給予候選人學歷更正的機會，若是自覺論文、學歷取得過程有所瑕疵，可自行撤下學歷認證，面對問題及時更正，而不是被人檢舉才倉皇認錯。
政大研究生學會前會長張維倫表示，學術倫理醜聞，教育部所做的措施，反而是讓新進研究生來承受，如105學年度起，研究生須強制修習學術倫理課程、並視為畢業門檻，學位論文要進行相似性比對，在一定數值下，才能口試，但所有學門學生都修習一樣課程，無法對應不同領域需求；另外，論文是師生互動下產生的成果，但確認抄襲後，卻都由學生一人來承擔，他認為，指導教師、口試委員、系所在事前都必須預防，在事後追究責任能有所依循。
守護台灣教育平台、台灣資訊平權學會、全國私校工會、台灣私立學校教育產業工會，發起「高教學歷大掃除：學術倫理連署書」學界連署，號召學術人站出來捍衛學術倫理，提出3項訴求。
守護台灣教育平台理事長吳瑞北指出，學位論文應以「電子全文」公開為原則，以利學術流通及分享，但涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經指導教授與系所主管認定者，學位論文得延後公開，延後公開須訂定合理期限，建議至多為5年。
依法建立外部獨立的學術倫理審查機制，應以內容原創性、而非機械對比所得的相似性作為判準；先進行校外專業委員進行初審，再送交各校倫理委員會進行複審。各大學有違反學倫事件應通報教育部，教育部並應彙整並定期公告各校違規事件與樣態。
立委范雲表示，政府過去廣設大專院校，但我國政府在高教投入的資源相對較少，平均每位學生分到的教育經費，不到美國的一半，也低於OECD會員國平均。在各校有自籌財源壓力、政府又監管不力的情形下，導致學位商品化、高教品質下降、學術倫理不受到重視的多重亂象。
范雲指出，此次學界連署有3個訴求，第一是「學位論文公開」，她認為，高等教育、學術研究都有國家資源，因此產出的研究成果，也應有公共財的性質，不應被商業資料庫壟斷。
私校工會理事長尤榮輝提到，學風敗壞情形已是學界沉痾，不只學生畢論有抄襲及代寫情形，教師升等論文不只抄襲、代寫，更有造假、無功掛名等歪風，目前制度對於維護學倫仍有諸多缺失，包括預防機制太過薄弱、審議機制缺乏公信力、懲罰機制遏阻無效等。
尤榮輝說，唯有論文公開透明才能預防僥倖行為；應在大學外部建立獨立學倫審議機制，並至少分二級或二階段審議學倫案，不應單由大學單獨或單一級審議即決定學倫案結果，才能杜絶大學怕家醜外揚而包庇學倫案，也能杜絶私人關係或政治力介入影響審議學倫案，使審議結果更具公信力。
尤榮輝表示，若學生畢論違反學倫，除撤銷學位外，應有更嚴格的懲罰制度，以儆效尤，而指導教授也應被課責。