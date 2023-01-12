聯外道路多次崩塌　福山植物園封園延長至4月底

福山植物園聯外道路於110年受到颱風影響，造成4.8K處下邊坡崩塌，配合道路工程，公告封園至今（12）日，不過林業試驗所今表示，由於多次發生崩塌，考量整體施工及遊客安全，封園期間延期至4月30日。
記者許若茵／台北報導
林試所說明，福山植物園聯外道路於110年10月受圓規颱風影響，造成聯外道路4.8K處下邊坡崩塌，路基流失僅餘單線通行，農委會水土保持局原訂於111年8月至112年1月間辦理「福山植物園聯外道路2K及4.8K崩塌地整治工程」，為顧及遊客安全，福山植物園配合工程所需工期，原已公告自111年8月16日起至今日封園。
林試所指出，因111年10月16日尼莎颱風及111年10月31日奈格颱風接連豪雨影響，福山聯外道路沿途多處發生規模不等的土石崩塌災害，其中2.8K管制站前方上邊坡發生數次大量土石崩塌，崩塌面積陸續擴增至2000平方公尺。
林試所表示，為了一併復原該處的崩塌災害，工程需變更設計並展延工期至112年4月底，因2.8K工區地質尚未穩定，變更後施工範圍更廣，且宜蘭山區氣候多雨潮濕，考量整體施工及遊客安全，故原訂封園期間也將配合工期延至112年4月30日，請遊客暫勿規劃福山植物園參觀行程。