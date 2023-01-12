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南海運輸主力　玉山艦首度「開箱」展現國艦國造成果

▲玉山艦可搭載高速鋁合金機械登陸艇執行離島運補任務。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.12）
▲玉山艦可搭載高速鋁合金機械登陸艇執行離島運補任務。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.12）

記者呂炯昌／高雄報導

國造兩棲船塢登陸艦「玉山軍艦」交艦去年9月30日交艦，成為海軍南海與外離島運輸主力軍艦。國防部春節加強戰備今（12）日安排媒體登上玉山軍艦參訪，並搭乘高速鋁合金機械登陸艇（LCM）出海，這是玉山艦交艦後首度在國人面前公開曝光，展現國艦國造成果。

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海軍司令部指出，玉山艦兩棲船塢運輸艦由台灣國際造船股份有限公司承造，具備外(離)島貨物運補及人員運輸、救災 、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等功能，戰時依令編成兩棲特遣部隊，遂行兩棲作戰任務，執行增(應)援 及外(離)島作戰。

玉山艦於民國111年4月1日編裝生效，隸屬海軍151艦隊，編號LPD-1401。玉山軍艦全長153公尺、船寬23公尺，滿載排水量1萬600噸，最大船速21.5節，實測22.1節，具有載運AAV7兩棲突擊車、LCU與LCM登陸艇、直升機、彈藥與物資能力，平時具備外（離）島運補及人員運輸、天然災害救援、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等能量。同時為降低雷達反射截面積（RCS），玉山艦採有匿蹤型外觀，具備電磁脈衝防護、智慧型調水系統等性能。

玉山艦雖然非一級作戰艦，但防空火力除方陣快砲外，另配備32枚海劍二防空飛彈，採傾斜式彈箱丶左右交錯配置朝船舷外發射模式，防空能力甚至比康定級巡防艦強大。


▲玉山艦配備32枚海劍二防空飛彈，採傾斜式彈箱丶左右交錯配置朝船舷外發射模式。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.12）
▲玉山艦配備32枚海劍二防空飛彈，採傾斜式彈箱丶左右交錯配置朝船舷外發射模式。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.12）
玉山艦上醫療設施，可擔任臨時野戰醫院設立及國際人道救援等功能。（圖／記者）
▲玉山艦上醫療設施，可擔任臨時野戰醫院設立及國際人道救援等功能。（圖／記者呂炯昌攝）

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