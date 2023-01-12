小時候高不是高 生長發育過猶不及 掌握關鍵及早診治

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另一位6歲11個月大的李小妹身高140公分，居班上第一，門診檢查發現李小妹已有12歲大骨齡，雖然李小妹現狀外觀正常，但運用骨齡預估其成年身高將僅有151公分，因此診斷李小妹患有中樞型性早熟。經過6個月的追蹤，李小妹開始接受性早熟抑制針(GnRHa)治療。
奇美醫學中心兒科部兒童內分泌科主治醫師陳毓劭表示，造成身材矮小的原因有很多，可區分為「正常變異」及「病理性的生長遲緩」2項主因，其中「正常變異」係指家族遺傳性生長發育遲緩以及體質性生長遲緩。而病理性的生長遲緩則包括內分泌疾病(如：甲狀腺機能低下、生長激素缺乏症等)、遺傳性疾病(如：透納氏症、普瑞德威利氏症候群等)、慢性疾病(如：腎臟、腸胃道疾病等)、營養不良、低出生體重兒之生長障礙以及特發性身材矮小。
營養不良或體重過輕的孩童，應改善其營養攝取；甲狀腺機能低下的兒童，則可給予甲狀腺素補充；而符合生長激素適應症的小朋友(如：生長激素缺乏症、透納氏症、普瑞德威利氏症候群等)，則提供適合的生長激素治療。除了醫療用藥，健康的生活型態，包括：早睡不熬夜、飲食均衡、少吃甜食以及維持運動習慣，都是影響兒童成長的關鍵因素。
陳毓劭醫師建議，兒童身高每年應長4~6公分方為正長，如果孩子身高不足(身高小於第三百分位)或是身高增加的速度不足(2、3歲後每年長不到4公分)或是其他關於生長方面的疑慮，都應及早求診，以免延誤成長黃金時期。
陳毓劭醫師也提起，男生在9歲前睪丸變大，女生8歲前胸部發育或是10歲前來月經，極有可能是性早熟。但因為過早進入青春期，體內性荷爾蒙上升，加速生長板閉合，可能一時身高會因性荷爾蒙的作用而快速增加，但是當生長板提早閉合，也會導致將不再長高，若家長發現有以上情況，，都可以帶孩子到門診與醫師討論。