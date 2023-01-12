探索新冠病毒！北榮攜手陽明交大揭牌「P3實驗室」

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陳威明說，北榮總醫院配合國家政策，於醫學科技大樓10樓修繕P3實驗室，在修繕的過程中，受到很多人的幫忙。特別感謝輔導會移緩濟急計畫資助修繕，潤泰集團總裁尹衍樑提供經費和工程技來協助，讓設施可以達到疾管署最新版新型冠狀病毒實驗室生物安全指引的高規格要求，以及國防醫學院預醫所P4團隊多次協助訓練種子教官。
另外，陳威明也提到，非常感謝林口長庚醫院P3實驗室、台大微生物體核心實驗室和國衛院P3實驗室及疫苗中心，提供了非常多P3實驗室的運作實務經驗，陽明交大在SARS-CoV-2研究工作有深厚基礎，期待臺北榮總與陽明交大一起協力運用P3實驗室為創新研發平台，推動SARS-CoV-2研究工作，厚植本國的新興高風險傳染病研究水準。
國立陽明交通大學校長林奇宏分享，今天的啟用儀式象徵的是北榮與陽明交大團隊的里程碑，這個實驗室是榮陽交團隊在國人殷切期盼下催生，雖然現在防疫措施陸續解封，正學著與病毒共存，正因如此更需要從科學層面多瞭解病毒。
林奇宏認為，P3實驗室對於本來就有深厚研究基礎的榮陽交團隊更是如虎添翼，期待透過實驗室的啟用，能貢獻更多成果協助科學研究與防疫工作的進行。
前疾管署署長、現任中華民國無任所大使郭旭崧表示，這次疫情重新喚起政府、社會與學界對P3實驗室的重視，不得不說是台灣一次新的契機，「過去我們並不是沒有P3實驗室，但就像許多防疫戰略物資一樣，在沒有疫情的時候往往被忽略，等到疫情瀕臨城下才後悔莫及」，既然防疫視同作戰，戰備永續至為重要。相信榮陽交團隊一定能妥善運用這個實驗室，不負國人所託。
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