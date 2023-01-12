林襄穿「火辣旗袍」S曲線全看光！新年春麗造型粉絲讚翻
樂天女孩、啦啦隊女神「林襄」擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁143萬人追蹤，人氣超級旺。她前陣子特別扮成「火辣兔女郎」向粉絲拜早年；近日又變成「新春版春麗」，穿上超顯身材的絕美旗袍，胸前還挖了一個大洞，曬出深邃事業線，讓大批粉絲鼻血狂噴。
娛樂中心／綜合報導
林襄昨日在IG限時動態曬出一張「新春版春麗」造型，只見她頂著招牌空氣瀏海，綁著兩顆丸子頭，模樣清純又可愛。視線往下秒變火辣女神，她穿著紅色刺繡緊身旗袍，S曲線一覽無遺，且胸前還挖一個大洞，大方展現E級深邃事業線。此外，她的臉頰上除了有愛心特效，一旁還有「恭喜發財」字樣。
事實上，她在去年底12月31日便於IG發文，PO出一張性感兔女郎的拜年照，她頭戴粉色兔耳朵，穿著純白色削尖背心洋裝，搭配白色蕾絲長襪，側身蹲在地上露出翹臀、燦笑，還分享自己的春節「兔年行襄運」紅包袋，更不忘感謝粉絲：「謝謝襄民們一直以來的支持，今年也要愛我哦！ʜᴀᴘᴘʏ ɴᴇᴡ ʏᴇᴀʀ。」貼文一出，粉絲也紛紛留言，「美人寶寶真美」、「超甜美可愛」、「林襄愛你愛你哇哇哇」、「太可愛了吧」、「太襄了吧」、「襄好可愛的小白兔」、「新年快樂」。（編輯：郭佩蓉）