特企／民藝大街嘉年華　大年初一起熱鬧展開

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每檔的主題之夜，眾星雲集，熱鬧開唱、金曲甜心向蕙玲、實力派唱將蘇宥蓉、方怡萍、向蕙玲、甲子慧明日之星彭正、郭婷筠、邱梓謙人等人共襄盛舉，都將在過年期間與大家見面，還每日提供豐富摸彩品，有電視、冰箱、洗衣機，以及最大獎光陽125cc機車要送給幸運民眾，邀請大家大年初一至初五，民眾相揪來板橋慈惠宮走春，將滿滿好運帶回家，福氣一整年。
現場將舉辦擲筊大賽，幸運民眾可帶回媽祖金牌1面、躦轎腳送發財金、熱歌勁舞、親子唱跳、拉丁樂團及魔術秀等熱鬧表演。今年也規劃70個特色攤位，除美食、遊樂外，還特別規劃了「媽祖文創體驗區」，有畫糖人、 雞蛋糕、捏麵人等供民眾體驗、購買。
板橋慈惠宮主任委員賴春穆表示，春節舉辦民藝大街嘉年華自2009年開始舉辦自今，已成為板橋地區重要的春節活動之一，期望為社會地方增添春節喜氣、傳遞媽祖博愛與良善精神，今年廟方特別準備每天限量200份的開運聖筊，民眾於活動期間至府中商圈完成指定任務即可獲得，數量有限。
民政局長柯慶忠表示，新北市推動2030願景，以府中為美學示範基地，命名為「府中雙城」，分期推動改造計畫，融合新舊街區，串聯起板橋城市發展的脈絡。今年民藝大街嘉年華結合府中雙城，期望帶動商圈週邊產業發展及創新，為府中注入活力，並邀請弱勢團體參加，運用社會公益力量攜手關懷弱勢，透過春節系列活動讓民眾在這個充滿祝福的日子裡彼此關懷。
柯慶忠提到，板橋慈惠宮為2023年北台灣媽祖文化節20週年的主辦宮廟，北台灣媽祖文化節是由台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等縣市政府共同輪值合辦的大型媽祖信仰慶典活動，屆時能帶動府中商圈宗教文化及產業經濟發展。
民政局補充「112癸卯兔年民藝大街嘉年華」從大年初一起連續五天安排熱鬧年節活動，詳細活動資訊請洽新北市民政局官網查詢。