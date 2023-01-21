兒才剛出生！KID「一舉動」惹怒家長　急喊：我知道錯了

專訪／源少年曝新希望！出道轉大人　先給粉絲福利

▲AcQUA源少年預告要給粉絲福利。（圖／種子音樂提供）
▲AcQUA源少年預告要給粉絲福利。（圖／種子音樂提供）

記者吳雨婕/專訪

「AcQUA源少年」由黃莑茗、李秉諭（貢丸）、盧佾暘、須弘道、林毓家（家家）組成，他們選秀節目《原子少年》裡的星球「水星」正式出道，加盟種子音樂後，陸續推出單曲。新的一年到來，他們接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享新年新希望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聊起過年會如何度過，須弘道提到，慣例都是會吃年夜飯、拜拜，家人們跪在門口放的墊子上，放很長、很大聲的鞭炮，請財神爺來；林毓家則是會跟家人們相聚放煙火，或是從事戶外活動，隊長黃莑茗表示，「回阿媽家吃飯，我阿媽很會煮菜，都弄很豐盛一桌，我這次要混到大人的那一桌去。」李秉諭感性的說，今年特別想跟家人圍爐，「很少有時間的能跟家人好好吃一頓，當然每年都會有期待的心情，但不知道怎麼的，今年特別想。」

須弘道分享一次過年時，印象深的事情，「有一年爺爺包紅包，裡頭都是百元鈔票，所以會厚厚一大疊，然後上面的數字都是連號。」說起紅包，李秉諭也說：「每一年領紅包的時候，都會拿兩包讓我選，一包比較大包，我很幸運都選到錢多一點的！」黃莑茗則是今年會包紅包給家人，算是他的小心意，不過他回想起之前收到紅包，都是上繳給媽媽，「我還會偷偷抽出來幾張，跟弟弟說好，要抽一樣的數字。」

▲AcQUA源少年發表出道主題曲，受訪時坦言日前2位成員發生激烈爭吵。（圖／記者朱永強攝）
▲AcQUA源少年分享新年如何度過。（圖／記者朱永強攝）
成功在節目中脫穎而出並出道的「AcQUA源少年」，迎接新的一年到來，開心談到新年新希望，林毓家直言：「希望明年可以站上更大的舞台，希望我們接下來還會出很多的單曲跟其他的企畫，每一件事都可以順順利利，搞不好可以開專場演唱會。」須弘道則是希望大家健健康康，順勢許願：「我們可以自己拍Vlog，記錄團體裡的活動，粉絲都滿喜歡的。」黃莑茗透露，希望2023年來開個專場演唱會，「希望我們可以出的歌曲可以到兩個小時，更多的活動可以到南部，今年有點可惜。」

盧佾暘更放話：「希望接下來出的這首歌，點閱能破200萬。」也不忘給粉絲甜頭，「粉絲福利一定會有！」李秉諭則說：「希望我們五個人感情跟現在一樣維持這麼棒，明年、後年、大後年，感情很好的話什麼事情都能解決，把握當下，現在很幸福；個人目標的話，希望IG追蹤人數破10萬，這是我心目中最想要的。」

▲AcQUA源少年。（圖／三立提供）
▲AcQUA源少年分享新年新希望。（圖／三立提供）
團體內大部分都還是學生，如今成為藝人出道，被問到事業、課業如何兼顧，林毓家提到，現在非常會平衡，原本壓力很大，「現在很開心，做自己喜歡做的事情。在學校我是當導演，幫忙導戲什麼的。」須弘道坦言，時間規畫很重要，「前陣子有點壓力，一個人不可能承受那麼多東西，我會找人開導、溝通，與團員分享心情，不會害怕尋求幫助。」黃莑茗補充：「他（須弘道）之前比較不會開口，自己負荷不了都不會說。」後來須弘道理解，「成功不是一個人的事情，是大家一起。」才讓他開始主動分享。

李秉諭透露，一開始也是不適應，「後來調整一下，時間分配一下，身體習慣這樣的模式，學校在忙畢業製作，兩邊都是我喜歡的事情，現在已經習慣這樣的狀態。」他表示近期真的非常忙碌，上課時間忙著畢業製作，下課則是盡量把時間留給團體的活動。

▲水星將以新團名「ACQUA源少年」出道。（圖／種子音樂提供）
▲「原子少年」水星以新團名「ACQUA源少年」出道。（圖／種子音樂提供）

小孩歸隊？「原子」天王星無預警曝喜訊　1.3萬粉嗨了

孩子密謀做大事！品冠嚇壞把兒女丟後排　想加入原子少年

女星牽手「原子少年」的他！依偎被目擊　男方讚像仙女

2022十大人氣新星！原子少年入列　這一團交出百萬夯曲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀