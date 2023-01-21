專訪／源少年曝新希望！出道轉大人　先給粉絲福利

我是廣告 請繼續往下閱讀
須弘道分享一次過年時，印象深的事情，「有一年爺爺包紅包，裡頭都是百元鈔票，所以會厚厚一大疊，然後上面的數字都是連號。」說起紅包，李秉諭也說：「每一年領紅包的時候，都會拿兩包讓我選，一包比較大包，我很幸運都選到錢多一點的！」黃莑茗則是今年會包紅包給家人，算是他的小心意，不過他回想起之前收到紅包，都是上繳給媽媽，「我還會偷偷抽出來幾張，跟弟弟說好，要抽一樣的數字。」
成功在節目中脫穎而出並出道的「AcQUA源少年」，迎接新的一年到來，開心談到新年新希望，林毓家直言：「希望明年可以站上更大的舞台，希望我們接下來還會出很多的單曲跟其他的企畫，每一件事都可以順順利利，搞不好可以開專場演唱會。」須弘道則是希望大家健健康康，順勢許願：「我們可以自己拍Vlog，記錄團體裡的活動，粉絲都滿喜歡的。」黃莑茗透露，希望2023年來開個專場演唱會，「希望我們可以出的歌曲可以到兩個小時，更多的活動可以到南部，今年有點可惜。」
盧佾暘更放話：「希望接下來出的這首歌，點閱能破200萬。」也不忘給粉絲甜頭，「粉絲福利一定會有！」李秉諭則說：「希望我們五個人感情跟現在一樣維持這麼棒，明年、後年、大後年，感情很好的話什麼事情都能解決，把握當下，現在很幸福；個人目標的話，希望IG追蹤人數破10萬，這是我心目中最想要的。」
團體內大部分都還是學生，如今成為藝人出道，被問到事業、課業如何兼顧，林毓家提到，現在非常會平衡，原本壓力很大，「現在很開心，做自己喜歡做的事情。在學校我是當導演，幫忙導戲什麼的。」須弘道坦言，時間規畫很重要，「前陣子有點壓力，一個人不可能承受那麼多東西，我會找人開導、溝通，與團員分享心情，不會害怕尋求幫助。」黃莑茗補充：「他（須弘道）之前比較不會開口，自己負荷不了都不會說。」後來須弘道理解，「成功不是一個人的事情，是大家一起。」才讓他開始主動分享。
李秉諭透露，一開始也是不適應，「後來調整一下，時間分配一下，身體習慣這樣的模式，學校在忙畢業製作，兩邊都是我喜歡的事情，現在已經習慣這樣的狀態。」他表示近期真的非常忙碌，上課時間忙著畢業製作，下課則是盡量把時間留給團體的活動。