老公暗諷小甜甜家庭不健全！阿Ben氣炸：良心被狗吃了
女星小甜甜從小與父母失聯，由爺爺奶奶帶大，隔代教養的背景讓她渴望組成一個健全的家庭，可惜結婚2年，卻依舊走上離婚打官司這條路，老公宋先生接受媒體訪問，將這段婚姻破局的因素，歸咎在成長環境，認為小甜甜的家庭不健全，才會動不動就提離婚，缺乏互相扶持的想法。此舉讓她的好友阿Ben忍不住暴怒，斥責小甜甜老公亂帶風向，根本是「含血噴人」！
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜曾說，父母在她出生後不懂如何照顧，將她留在阿公阿嬤家，爸爸失去聯繫，媽媽則是改嫁，她的監護人則改成姑姑。宋先生接受《自由時報》專訪，表示可能是原生家庭影響，小甜甜總是獨自一個人打拚，讓她的家庭觀比較不同，不懂家人要相互扶持，在婚後經常提起離婚，根本把婚姻當兒戲。
但這個說法，讓許多網友不以為然，男星阿Ben（白吉勝）對此氣炸，留言嗆聲「甜甜沒父沒母是她自己選擇的嗎？至少比有完整家庭的你更懂得什麼叫愛是憐憫包容…即使家庭關係被你搞成這樣，見到長輩喊聲爸也是傳統婦人的美德…這樣也可以被你數落？！」
阿Ben曾陪同小甜甜去夫家，請求長輩出面，讓宋先生暫時搬離愛巢，他隱忍多時發聲，怒轟宋先生一直很想當藝人，但也不該亂說話、亂帶風向，「都已經動手家暴造成傷害了…現在還要含血噴人，我就問你的良心是被狗吃了嗎？」盼望這齣家務事已經進入司法階段，當事人不要亂發言。網友們也都留言力挺，反擊宋先生家庭健全還動手打人，實在是負面示範，並感謝阿Ben的正義之聲，「真的謝謝甜甜還有你們幫她站出來說話，甜甜真的要加油，早點離開家暴男」。
※【NOWnews 今日新聞
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