歐陽娜娜回台灣過年！3姊妹終於合體　嗨喊：Sweet home

專訪／龍千玉包6位數紅包給媽！吐與弟妹失和內情

▲龍千玉今年要包6位數的紅包給媽媽。（圖／豪記唱片提供）
▲龍千玉今年要包6位數的紅包給媽媽。（圖／豪記唱片提供）

記者吳雨婕/專訪

龍千玉推出專輯《夢中的思念》，這次專輯歌曲唱出許多女性的心聲，其中還有唱給媽媽的歌曲，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，其實年輕時，與弟妹的感情並不融洽，直到長大後才慢慢釋懷。

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龍千玉提到，聽到專輯同名歌曲《夢中的思念》的Demo時就哭到不行，「我想到媽媽一直照顧我，我愛唱歌，她很支持我，弟弟妹妹沒有得到完整母愛，我很自責，現在我對弟妹很好，可能有一點補償心態。」此曲她積極參與討論，希望親情多一點，因為以往都侷限在愛情，為了唱好這首歌，還躲到房間裡練習，沒想到還是練到哭，但聽到媽媽說這首歌很有意思，寫得很好，就心滿意足了。

談到與弟妹的關係，龍千玉表示，妹妹書念的比較高，問她英文單字的時候，都會被取笑，讓她心裡不是滋味，「可能自卑感作祟吧，內心會有OS『還不是我去辛苦賺錢，你們才能無憂無慮，還嗆我？態度這麼差，有需要這樣嗎？』」但過幾天妹妹就寫了信來道歉，兩人才和好。至於弟弟方面，龍千玉回想到有一次2人發生不愉快的事情，結果弟弟一個激動竟然把彈琴的keyboard摔壞，「可能我修養也不好，講話刺到他，但當時覺得，也太不尊重姊姊了吧。」

▲龍千玉與師弟對唱歌曲《尪仔某》。（圖／豪記唱片提供）
▲龍千玉提到年輕時與弟妹吵架都吵得很嚴重。（圖／豪記唱片提供）
龍千玉笑說，現在與弟妹感情好得不得了，「弟妹天天到家裡報到，最重要的原因是年紀慢慢大了，想法變了，這輩子當兄弟姊妹，就多讓媽媽開心，很多事情不用太計較，換位思考下，真的沒有什麼大不了。」

每年過年，龍千玉都會與媽媽吃年夜飯，但今年剛好有新加坡的秀，很可能無法吃年夜飯，媽媽很開明，鼓勵她有工作就要把握。龍千玉表示，去年成立了自創品牌，請來媽媽當代言人，所以往年都會包6位數的紅包給媽媽，如果今年品牌經營的OK，隔年就能加碼包到7位數給媽媽了。

▲龍千玉。（圖／豪記唱片提供）
▲龍千玉與弟妹們如今感情融洽。（圖／豪記唱片提供）
已經61歲的龍千玉，看不出歲月在她身上留下痕跡，被問過年大吃大喝後，有沒有什麼方法瘦身兼養身，她分享：「我的撇步就是走路，走百貨公司、公園，可以讓眼睛分散注意力，不會覺得自己在走路，我還會做日式瑜伽，像姿勢『大禮拜』，對脊椎很有效，讓整個四肢、肺活量都能提升，除了養生還可以『拜懺』，消除業障，一舉數得，對丹田也很有幫助。」

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