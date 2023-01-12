普發現金擬多元選擇　國發會：對發放速度非常有信心

行政院會今（12）日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，四大目標包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質與維持經濟動能，其中1800億元除普發現金外，也保留一定財源以備不時之需，條例實施期間為公布日至2025年12月31日。對於發放方式行政院解釋應該朝多元方式進行，主管機關國發會也補充，對發放速度非常有信心。
記者陳威叡／台北報導
行政院會今日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，全民普發6000元法源依據出爐，外界關注日後發放方式與何時發放，行政院發言人羅秉成指出，院長蘇貞昌指示要提早因應，包括相關介面連結與軟體設計。
羅秉成表示，領取方式應該是朝向多元的方式進行，過去紓困方案有發放現金經驗，是直接匯款到個人帳戶，而這次是全民普發，技術上會基於過去經驗基礎，現在初估若時程順利，準備期1個月就可以發放，若條例在立法院通過後，行政作業上也會跟著加快。
國發會主委龔明鑫也補充，系統改建牽涉到如何發放，有很多建議是直接入匯款到帳戶，這些系統都要去做修改，或是在ATM直接領取，這些作業都在準備中，對於發放速度非常有信心，立法院審議通過後，用最快的時間來發放。