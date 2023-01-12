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內幕／將接黨魁！賴清德合作林佳龍　「影子競總」規劃中

▲賴清德將接任民進黨主席，黨務人事佈局與林佳龍領導的正國會有諸多合作。圖為去年新北市長選舉時，賴清德、林佳龍同台。（圖 ／資料照）
▲賴清德將接任民進黨主席，黨務人事佈局與林佳龍領導的正國會有諸多合作。圖為去年新北市長選舉時，賴清德、林佳龍同台。（圖 ／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨主席補選將於15日投票，副總統賴清德身為唯一候選人，篤定當選，並將於18日正式就職，「賴主席」的黨務人事也受到關注。據了解，此階段黨務人事將以維穩為目標，秘書長確定將由新潮流重量級人士、前高雄市代理市長許立明出任，3名副秘書長都是中生代一時之選，除了「南流」班底外，也會有正國會領袖林佳龍的大將入陣，除了世代共榮，也代表派系合作；另由於賴清德有極大可能參選總統，現階段沒有規劃進到中央黨部的不少幕僚，也都會陸續加入「信賴台灣」辦公室，未來若賴清德正式獲得提名，該辦公室則將成為競總骨幹。

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▲許立明表示此次港灣論壇將是12年來執政最後一次的國際會議，他感性揮手道別。（圖／記者蔡佳宏翻攝 , 2018.09.27）
▲許立明將出任民進黨秘書長一職，扛起賴清德時代的黨務重責。（圖／資料照）
民進黨補選將於15日投票，篤定當選的唯一候選人賴清德將於18日走馬上任，當天民進黨將舉行中執會並交接，賴清德將自代理主席陳其邁手中接下主席重擔。據透露，中央黨部一級主管人事已近乎安排完成，對比蔡英文擔任黨主席的人事多半由英系主導，賴清德執掌的黨務人事則兼顧派系平衡。

未來黨務人事規劃，現行一級主管將有部分留任，但也會兼顧各派系平衡，未來各派系較能實質參與黨務；另外，新潮流的賴清德也與正國會掌門人林佳龍多所默契，因此未來黨務主管將有正國會人馬的影子。

知情人士指出，賴清德在決定參選黨主席前，就有與林佳龍交換意見，雙方有一定默契，未來黨務人事安排上，包含黨務主管、副秘書長以上的層級，都將會看到賴、龍合作的影子。

據了解，未來「賴主席」的秘書長，將由陳菊子弟兵、曾任高雄市代理市長的許立明出任，3名副秘書長中，有一位為「南流」成員，另一位則是由曾任黨務主管，深獲林佳龍信任的正國會人士接任，而3位都將是中生代人選，也象徵民進黨世代共榮。

此外，多位黨務主管將由未競選連任的民代出任，前台北市議員周威佑將第一線輔佐賴清德，前台中市議員陳世凱也深受信任，不過其因是中常委，故無法擔任黨職。

▲賴清德表示，（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.04）
▲賴清德被視為代表民進黨參選2024年總統的熱門人選，其與卓榮泰的互動也相當緊密。（圖／記者黃宣尹攝）
另外，由於賴清德將有極大可能代表民進黨參選總統，因此黨務人事安排也會考量未來可能設立的競選總部，兩者一併規劃。

據指出，由於此屆黨主席僅剩下一年多的任期，重點是處理總統、立委提名相關選務，因此黨務人事將以維穩、熟悉黨務為主，而目前沒有加入黨務的人事，也已經有不少人加入「信賴台灣」辦公室。

其中，前民進黨主席卓榮泰創立的民主活水連線的幕僚班底也都進駐，此辦公室在賴清德若正式獲得民進黨提名參選總統後，將轉型為競總形式運作。

派系人士表示，隨著蔡英文辭去黨主席，民進黨進入賴清德時代，也代表英系人馬將大幅撤退黨中央，取而代之的將是賴清德所屬的新系人馬為主體，也因為賴清德有野心問鼎2024，與各派系合作是必然，尤其面對民進黨敗選的低迷局勢中，賴清德與正國會合作，雙方相輔相成，才能在後蔡英文時代帶領民進黨重獲支持。

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