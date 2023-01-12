內幕／將接黨魁！賴清德合作林佳龍　「影子競總」規劃中

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未來黨務人事規劃，現行一級主管將有部分留任，但也會兼顧各派系平衡，未來各派系較能實質參與黨務；另外，新潮流的賴清德也與正國會掌門人林佳龍多所默契，因此未來黨務主管將有正國會人馬的影子。
知情人士指出，賴清德在決定參選黨主席前，就有與林佳龍交換意見，雙方有一定默契，未來黨務人事安排上，包含黨務主管、副秘書長以上的層級，都將會看到賴、龍合作的影子。
據了解，未來「賴主席」的秘書長，將由陳菊子弟兵、曾任高雄市代理市長的許立明出任，3名副秘書長中，有一位為「南流」成員，另一位則是由曾任黨務主管，深獲林佳龍信任的正國會人士接任，而3位都將是中生代人選，也象徵民進黨世代共榮。
此外，多位黨務主管將由未競選連任的民代出任，前台北市議員周威佑將第一線輔佐賴清德，前台中市議員陳世凱也深受信任，不過其因是中常委，故無法擔任黨職。
另外，由於賴清德將有極大可能代表民進黨參選總統，因此黨務人事安排也會考量未來可能設立的競選總部，兩者一併規劃。
據指出，由於此屆黨主席僅剩下一年多的任期，重點是處理總統、立委提名相關選務，因此黨務人事將以維穩、熟悉黨務為主，而目前沒有加入黨務的人事，也已經有不少人加入「信賴台灣」辦公室。
其中，前民進黨主席卓榮泰創立的民主活水連線的幕僚班底也都進駐，此辦公室在賴清德若正式獲得民進黨提名參選總統後，將轉型為競總形式運作。
派系人士表示，隨著蔡英文辭去黨主席，民進黨進入賴清德時代，也代表英系人馬將大幅撤退黨中央，取而代之的將是賴清德所屬的新系人馬為主體，也因為賴清德有野心問鼎2024，與各派系合作是必然，尤其面對民進黨敗選的低迷局勢中，賴清德與正國會合作，雙方相輔相成，才能在後蔡英文時代帶領民進黨重獲支持。