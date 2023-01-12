蘇花路斷！農糧署啟動農產運費補助 每公斤最高1.3元
蘇花改與舊蘇花公路共線的台9線159.3公里處，昨（11）日深夜發生坍崩事故，今（12）日農糧署宣布啟動農產品運費補助機制，對於花東地區蔬果共同運銷需改道，經南迴公路運送至北部市場所增加的運費予以補助，每公斤運費最高補助1.3元。
記者許若茵／台北報導
農糧署表示，昨日23時55分蘇花公路台9線159K+300大清水隧道南口發生坍方道路阻斷，預計至1月15日下午5時搶通，農糧署已立即啟動農產品運費補助機制，對於花蓮、台東地區蔬果共同運銷需改道經南迴公路運送至北部市場所增加的運費予以補助，以減輕農民負擔，確保花東地區農產品可順利運輸至北部市場。
農糧署進一步說明，花東地區農民團體辦理蔬果共同運銷，改行經南迴公路供應台北、三重、桃園果菜批發市場者，於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，期間增加的運費可依農糧署「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，補助標準依實際增加的額度及運輸契約所訂運費調整，每公斤運費最高補助1.3元。
另農糧署也提到，交通部台灣鐵路局也啟動農產品疏運機制，以火車馱運蔬果卡車方式協助農產品北運，如需經由鐵路方式運送，請洽詢台鐵局花蓮站、蘇澳新站。