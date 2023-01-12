全聯年前設抗漲專區！林敏雄宣布將開賣「60元幸福餐盒」
通貨膨脹導致物價上漲讓民眾叫苦連天，全聯福利中心今（12）日宣布攜手農委會在農曆年前持續穩定供貨量外，也將於1100間全聯門市打造「抗漲專區」，第一波品項有米、生鮮蔬果、牛奶、保久乳等，並且由全聯吸收多數的背後成本，不會影響到產地價格。同時透露最快明年3月中全聯門市配合農委會政策開賣「幸福餐盒」，只要60元就能吃到有魚或肉、配菜的便當，預計1年內供應2百萬個幸福餐盒，雖然便當銷售保值期限較短，預計每日會有1到2成的報廢量，但全聯福利中心董事長林敏雄喊出：「就算虧錢也要做！」盼透過幸福餐盒照顧消費者。
記者鍾怡婷/綜合報導
農曆年前全聯在全台1100間門市設立「抗漲專區」，針對民生需求產品為主推出優惠，包括米、生鮮蔬果、牛奶、保久乳等。農委會主委陳吉仲表示，國產農漁育產品在近兩年面臨重大的衝擊，非常感謝全聯在第一時間積極主動的推廣內銷市場，在行銷國產農產品上不遺餘力，不僅穩定價格，更給予農友最有力的支持，並特列於門市成立「抗漲專區」讓民眾能夠以實惠親民的價格選購相關商品，而農委會為確保產地貨源充裕供應，已盤點農、漁、畜產品供應情形，並加強規劃調配措施，北農年前蔬菜價格將在穩定的水準，雞蛋也維持每日12萬1000箱的供應量。
陳吉仲直言雖然沒有凍漲，但農委會要讓農漁民在面對物料成本上漲仍就有利潤的同時，也會在物價上漲時，跟通路業者合作繼續推出平價專區。記者會中全聯也驚喜宣布預計3月中，將會配合農委會販售60元就有魚或肉主餐的「幸福餐盒」，照顧弱勢以及年輕族群，預計供應門市以有販售熱便當的為主，北部地區約169家，1年內要供應2百萬個。雖說利潤有到9％，且便當銷售保值期比較短，預計每日會有1到2成報廢，但林敏雄喊出：「就算幸福餐盒虧錢，仍會秉持照顧消費者的想法繼續做。」
此外，除了平價抗漲專區，全聯的「裸賣蔬果專區」，自去年11月起試辦，推出超過10款蔬果，好比洋蔥、馬鈴薯、南瓜等根莖類等，平均比有包裝的同品項便宜2~3元。其中，最受歡迎的TOP3熱銷品項，分別為牛心番茄、小黃瓜、胡蘿蔔佔整體裸賣商品業績約 15%，提供消費者環保又省荷包的選擇。